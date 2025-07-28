"Підколола" Терена? Бєлєнь з "Холостяка" згадала про стосунки з нарцисами

Зірка "Холостяка" Інна Бєлєнь, яку у фіналі обрав ветеран Олександр Будько (Терен), розповіла про сварку з новим обранцем. При цьому вона натякнула, що у минулих стосунках не відчувала себе щасливою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stories, якими Інна ділилася в Instagram .

Бєлєнь "підколола" Терена?

Так, блогерка зізналася, що нещодавно вона посварилася зі своїм хлопцем. Інна не говорить, хто саме став її обранцем, але відомо, що нині вона живе з ним у Харкові.

І виявилося, що під час сварки Бєлєнь вирішила діяти не так, як звикла. Вона пішла, але ненадовго.

Бєлєнь розповіла про сварку з бойфрендом (скріншот)

"Зрозуміла, що за старими сценаріями при сварках мені важливо піти, віддалитись, охолонути, бо можу наговорити такого, про що потім буду шкодувати (Скорпіони зрозуміють). А він залишається стабільним і спокійним, хоче розмовляти одразу, вирішувати в моменті", - написала Інна.

За словами Бєлєнь, вона та її обранець керуються різними емоційними системами. А сама вона звикла до емоційних гойдалок. При цьому Інна розповіла про минулі стосунки.

Бєлєнь висловилася про минулі стосунки (скріншот)

"Не знаю, чи знайоме вам це відчуття: коли після "стосунків для досвіду" з нарцисами, аб'юзерами чи тими, кому було на тебе байдуже - зустрічаєш дорослого, стабільного чоловіка, і навіть сваритися вчишся заново", - зазначила вона.

Чи було це докором на адресу Терена - невідомо. Але після фіналу "Холостяка" Бєлєнь та Будько публічно сварилися та казали, що не розкривають усіх подробиць конфліктів.

Переможниця "Холостяка" висловилася про своє минуле (скріншот)

"Мораль цієї байки така: Якщо в якихось стосунках ви "істеричка" і постійно щось робите не так, то, можливо, єдине, що ви справді робите неправильно - це залишаєтесь поруч не з тією людиною. Всім гармонійних стосунків", - резюмувала Інна.