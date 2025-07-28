ua en ru
Пн, 28 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Подколола" Терена? Белень из "Холостяка" вспомнила об отношениях с нарциссами

Понедельник 28 июля 2025 22:14
UA EN RU
"Подколола" Терена? Белень из "Холостяка" вспомнила об отношениях с нарциссами Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)
Автор: Полина Иваненко

Звезда "Холостяка" Инна Белень, которую в финале выбрал ветеран Александр Будько (Терен), рассказала о ссоре с новым избранником. При этом она намекнула, что в прошлых отношениях не чувствовала себя счастливой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stories, которыми Инна делилась в Instagram.

Белень "подколола" Терена?

Да, блогер призналась, что недавно она поссорилась со своим парнем. Инна не говорит, кто именно стал ее избранником, но известно, что сейчас она живет с ним в Харькове.

И оказалось, что во время ссоры Белень решила действовать не так, как привыкла. Она ушла, но ненадолго.

&quot;Подколола&quot; Терена? Белень из &quot;Холостяка&quot; вспомнила об отношениях с нарциссамиБелень рассказала о ссоре с бойфрендом (скриншот)

"Поняла, что по старым сценариям при ссорах мне важно уйти, отдалиться, остыть, потому что могу наговорить такого, о чем потом буду жалеть (Скорпионы поймут). А он остается стабильным и спокойным, хочет разговаривать сразу, решать в моменте", - написала Инна.

По словам Белень, она и ее избранник руководствуются разными эмоциональными системами. А сама она привыкла к эмоциональным качелям. При этом Инна рассказала о прошлых отношениях.

&quot;Подколола&quot; Терена? Белень из &quot;Холостяка&quot; вспомнила об отношениях с нарциссамиБелень высказалась о прошлых отношениях (скриншот)

"Не знаю, знакомо ли вам это ощущение: когда после "отношений для опыта" с нарциссами, абьюзерами или теми, кому было на тебя все равно - встречаешь взрослого, стабильного мужчину, и даже ссориться учишься заново", - отметила она.

Было ли это упреком в адрес Терена - неизвестно. Но после финала "Холостяка" Белень и Будько публично ссорились и говорили, что не раскрывают всех подробностей конфликтов.

&quot;Подколола&quot; Терена? Белень из &quot;Холостяка&quot; вспомнила об отношениях с нарциссамиПобедительница "Холостяка" высказалась о своем прошлом (скриншот)

"Мораль этой басни такова: Если в каких-то отношениях вы "истеричка" и постоянно что-то делаете не так, то, возможно, единственное, что вы действительно делаете неправильно - это остаетесь рядом не с тем человеком. Всем гармоничных отношений", - резюмировала Инна.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Холостяк Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
"Стол мира накроют в Турции": Эрдоган ожидает завершения войны РФ против Украины
"Стол мира накроют в Турции": Эрдоган ожидает завершения войны РФ против Украины
Аналитика
"В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку