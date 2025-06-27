Помер композитор Лало Шифрін - автор саундтреку "Місія нездійсненна"

Про смерть композитора повідомив його син Раян, який також є музикантом. За його словами, батько помер через ускладнення, викликані пневмонією.

Раян розповів, що родина була поруч у той момент, коли композитор пішов із життя, і це сталося мирно.

Він подякував за можливість бути поруч до останніх хвилин, зазначивши, що вони досі намагаються впоратися з втратою та дуже вдячні за всю любов і підтримку, яку отримали.

Лало Шифрін (фото: Getty Images)

"Все ще намагаємося пережити цю втрату і дуже зворушені всією любов'ю і підтримкою, яку ми отримали", - сказав син Лало.

Що відомо про Лало Шифріна

Лало Шифрин - відомий кінокомпозитор і джазовий музикант. У 1950-60-х роках він працював із такими легендами, як Діззі Гіллеспі та Дюк Елінгтон.

На його рахунку десятки музичних творів для кіно і телебачення, серед яких одна з найвпізнаваніших тем в історії кінематографа - саундтрек до серіалу "Місія нездійсненна".

Сам композитор розповідав, що створив цю мелодію всього за три хвилини, навіть не бачивши кадрів шоу.

Окрім цього, він написав музику до фільмів "Безжальний Люк", "Буліт", "Вихід дракона", "Чотири мушкетери", "Орел приземлився" і трилогії "Година пік".

За час своєї творчої діяльності Шифрин здобув чотири премії "Греммі" і був шість разів номінований на "Оскар".

Лало Шифрін (фото: Getty Images)

У 2018 році він отримав почесну нагороду Американської кіноакадемії за вагомий внесок у світове кіно.

Його ім’я увічнене на Алеї слави в Голлівуді, а мелодія до "Місії нездійсненної" внесена до Зали слави "Греммі".