Помер пропагандист Тигран Кеосаян

Помер російський режисер та пропагандист Тігран Кеосаян. Останні місяці він провів у комі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram його дружини, російської журналістки Маргарити Симоньян.

"Сьогодні вночі Тигран пішов до Творця. Дякую всім, хто молився. Будь ласка, не телефонуйте зараз ні мені, ні родині", - написала пропагандистка.

Тигран Кеосаян помер (скріншот)

Що відомо про хворобу Кеосаяна

З початку 2025 року пропагандист перебував у лікарні після серйозних проблем із серцем.

За повідомленнями російських та вірменських ЗМІ, у нього раніше вже були два інфаркти - у 2008 і 2010 роках.

У січні 2025-го він пережив клінічну смерть і впав у кому, що підтверджували його близькі, зокрема дружина Симоньян.

Лікарі діагностували набряк мозку, стан тривалий час залишався стабільно важким.

Тигран Кеосаян (фото: російські ЗМІ)

Протягом кількох місяців у медіа з’являлися суперечливі повідомлення про його стан: одні джерела писали про невеликі ознаки відновлення мозкової активності, інші зазначали, що Кеосаян так і не прийшов до тями.

Офіційних медичних зведень лікарня не надавала, але відомо, що він залишався під постійним наглядом у реанімації та не виходив із коми аж до смерті у вересні 2025 року.

Хто такий Тигран Кеосаян і що він говорив про Україну

Тигран Кеосаян - російський режисер, актор і телеведучий, який став однією з найгучніших медійних фігур російської пропаганди.

Він народився 4 січня 1966 року в Москві у відомій вірменській родині кінематографістів: його батько Едмонд Кеосаян зняв культові радянські фільми "Невловимі месники", а мати Лаура Геворкян була акторкою.

Тигран закінчив ВДІК, працював режисером і сценаристом, знімав художнє кіно та телепрограми, вів шоу на російських каналах.

Його авторський проект "Международная пилорама" на НТВ швидко перетворився з розважального формату на політичну трибуну, де Кеосаян регулярно висловлював антиукраїнські заяви й підтримував агресивну політику Кремля.

Після початку війни проти України у 2014 році, а особливо після повномасштабного вторгнення 2022-го, Кеосаян став постійним учасником пропагандистських ефірів.

Тигран Кеосаян (фото: російські ЗМІ)

Він неодноразово ображав українську владу та народ, висміював українську мову й культуру, називав події в Києві "переворотом" і публічно виправдовував окупацію Криму та війну на Донбасі.

У 2022 році в ефірі свого шоу він погрожував Казахстану "українським сценарієм", заявляючи, що країни, які не підтримують дії Росії, можуть "погано закінчити".

Через ці висловлювання Кеосаян отримав заборону на в’їзд до Казахстану та потрапив під персональні санкції ЄС, Великої Британії, Канади й України.

В останні роки життя режисер продовжував з’являтися на російському телебаченні як коментатор і "захисник русского мира", фактично перетворившись на одного з облич державної пропаганди.

Його заяви про Україну й сусідні країни неодноразово викликали обурення та ставали приводом для нових міжнародних обмежень.