Умер пропагандист Тигран Кеосаян

Пятница 26 сентября 2025 14:18
Умер пропагандист Тигран Кеосаян Тигран Кеосаян (фото: российские СМИ)
Автор: Иванна Пашкевич

Умер российский режиссер и пропагандист Тигран Кеосаян. Последние месяцы он провел в коме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram его жены, российской журналистки Маргариты Симоньян.

"Сегодня ночью Тигран ушел к Творцу. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье", - написала пропагандистка.

Умер пропагандист Тигран КеосаянТигран Кеосаян умер (скриншот)

Что известно о болезни Кеосаяна

С начала 2025 года пропагандист находился в больнице после серьезных проблем с сердцем.

По сообщениям российских и армянских СМИ, у него ранее уже были два инфаркта - в 2008 и 2010 годах.

В январе 2025-го он пережил клиническую смерть и впал в кому, что подтверждали его близкие, в том числе жена Симоньян.

Врачи диагностировали отек мозга, состояние долгое время оставалось стабильно тяжелым.

Умер пропагандист Тигран КеосаянТигран Кеосаян (фото: российские СМИ)

В течение нескольких месяцев в медиа появлялись противоречивые сообщения о его состоянии: одни источники писали о небольших признаках восстановления мозговой активности, другие отмечали, что Кеосаян так и не пришел в сознание.

Официальных медицинских сводок больница не предоставляла, но известно, что он оставался под постоянным наблюдением в реанимации и не выходил из комы вплоть до смерти в сентябре 2025 года.

Кто такой Тигран Кеосаян и что он говорил об Украине

Тигран Кеосаян - российский режиссер, актер и телеведущий, который стал одной из самых громких медийных фигур российской пропаганды.

Он родился 4 января 1966 года в Москве в известной армянской семье кинематографистов: его отец Эдмонд Кеосаян снял культовые советские фильмы "Неуловимые мстители", а мать Лаура Геворкян была актрисой.

Тигран окончил ВГИК, работал режиссером и сценаристом, снимал художественное кино и телепрограммы, вел шоу на российских каналах.

Его авторский проект "Международная пилорама" на НТВ быстро превратился из развлекательного формата в политическую трибуну, где Кеосаян регулярно высказывал антиукраинские заявления и поддерживал агрессивную политику Кремля.

После начала войны против Украины в 2014 году, а особенно после полномасштабного вторжения в 2022-м, Кеосаян стал постоянным участником пропагандистских эфиров.

Умер пропагандист Тигран КеосаянТигран Кеосаян (фото: российские СМИ)

Он неоднократно оскорблял украинскую власть и народ, высмеивал украинский язык и культуру, называл события в Киеве "переворотом" и публично оправдывал оккупацию Крыма и войну на Донбассе.

В 2022 году в эфире своего шоу он угрожал Казахстану "украинским сценарием", заявляя, что страны, которые не поддерживают действия России, могут "плохо закончить".

Из-за этих высказываний Кеосаян получил запрет на въезд в Казахстан и попал под персональные санкции ЕС, Великобритании, Канады и Украины.

В последние годы жизни режиссер продолжал появляться на российском телевидении как комментатор и "защитник русского мира", фактически превратившись в одно из лиц государственной пропаганды.

Его заявления об Украине и соседних странах неоднократно вызывали возмущение и становились поводом для новых международных ограничений.

