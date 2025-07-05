Помер зірка серіалу "Усі жінки - відьми" Джуліан МакМехон

Австралійський актор і модель Джуліан МакМехон, відомий за ролями у серіалах "Усі жінки - відьми" та "Частини тіла", помер у віці 56 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deadline.

Що відомо про смерть Джуліана МакМехона

Смерть настала 2 липня у Флориді після тривалої боротьби з раком.

Трагічну звістку підтвердила його дружина, Келлі МакМехон.

Вона зазначила, що Джуліан любив життя, свою родину, друзів, роботу та шанувальників.

За її словами, його найзаповітнішим бажанням було дарувати радість якомога більшій кількості людей.

"З відкритим серцем я хочу поділитися з усім світом, що мій коханий чоловік Джуліан МакМехон мирно пішов із життя цього тижня після відважної боротьби з раком. Джуліан любив життя. Він любив свою родину. Він любив своїх друзів. Він любив свою роботу і своїх шанувальників. Його найзаповітнішим бажанням було дарувати радість якомога більшій кількості людей", - повідомила вона.

Дружина актора також попросила про підтримку в цей час, аби їхня родина могла попрощатися в приватності.

Вона додала, що вони хочуть, аби всі, кому Джуліан приніс радість, продовжували знаходити радість у житті, і вони вдячні за спогади.

Ким був Джуліан МакМехон

Джуліан МакМехон був сином 20-го прем'єр-міністра Австралії. Свою кар'єру він розпочав у модельному бізнесі, протягом кількох років будучи обличчям всесвітньо відомої джинсової марки Leviʼs.

Джуліан у ролі доктора фон Дума (Скриншот)

Широку популярність актор здобув завдяки своїм яскравим ролям:

Коул Тернер - харизматичний напівдемон у культовому телесеріалі "Усі жінки - відьми".

Джуліан у серіалі "Всі жінки відьми" (Скриншот)

Крістіан Трой - цинічний, але талановитий хірург у медичній драмі "Частини тіла"

Доктор Дум - суперлиходій у фільмах "Фантастична четвірка" та "Фантастична Четвірка 2: Вторгнення Срібного серфера".

Своєю грою МакМехон завоював любов мільйонів глядачів та залишив помітний слід в історії телебачення та кіно. Його смерть стала втратою для світової індустрії розваг.