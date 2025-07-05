Умер звезда сериала "Все женщины - ведьмы" Джулиан МакМэхон

Австралийский актер и модель Джулиан МакМэхон, известный по ролям в сериалах "Все женщины - ведьмы" и "Части тела", умер в возрасте 56 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deadline.

Что известно о смерти Джулиана МакМэхона

Смерть наступила 2 июля во Флориде после длительной борьбы с раком.

Трагическое известие подтвердила его жена, Келли МакМэхон.

Она отметила, что Джулиан любил жизнь, свою семью, друзей, работу и поклонников.

По ее словам, его самым заветным желанием было дарить радость как можно большему количеству людей.

"С открытым сердцем я хочу поделиться со всем миром, что мой любимый муж Джулиан МакМэхон мирно ушел из жизни на этой неделе после отважной борьбы с раком. Джулиан любил жизнь. Он любил свою семью. Он любил своих друзей. Он любил свою работу и своих поклонников. Его самым заветным желанием было дарить радость как можно большему количеству людей", - сообщила она.

Жена актера также попросила о поддержке в это время, чтобы их семья могла попрощаться в приватности.

Она добавила, что они хотят, чтобы все, кому Джулиан принес радость, продолжали находить радость в жизни, и они благодарны за воспоминания.

Кем был Джулиан МакМэхон

Джулиан МакМэхон был сыном 20-го премьер-министра Австралии. Свою карьеру он начал в модельном бизнесе, в течение нескольких лет будучи лицом всемирно известной джинсовой марки Leviʼs.

Джулиан в роли доктора фон Дума (Скриншот)

Широкую известность актер получил благодаря своим ярким ролям:

Коул Тернер - харизматичный полудемон в культовом телесериале "Все женщины - ведьмы".

Джулиан в сериале "Все женщины ведьмы" (Скриншот)

Кристиан Трой - циничный, но талантливый хирург в медицинской драме "Части тела"

Доктор Дум - суперзлодей в фильмах "Фантастическая четверка" и "Фантастическая Четверка 2: Вторжение Серебряного серфера".

Своей игрой МакМэхон завоевал любовь миллионов зрителей и оставил заметный след в истории телевидения и кино. Его смерть стала потерей для мировой индустрии развлечений.