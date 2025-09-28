ua en ru
Популярний актор про співпрацю з Байрак: "Вона ніколи не приховувала свою позицію"

Неділя 28 вересня 2025 21:22
Популярний актор про співпрацю з Байрак: "Вона ніколи не приховувала свою позицію" Дмитро Оскін і Оксана Байрак (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Заслужений артист України Дмитро Оскін розповів про свій досвід роботи з режисеркою Оксаною Байрак, яка після початку повномасштабного вторгнення відкрито підтримала Росію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю актора для OBOZ.UA.

Актор наголосив, що позиція Байрак для нього не стала несподіванкою.

"Я знав, що вона така - Оксана цього не приховувала. Я тільки починав на зйомках говорити про Майдан, вона одразу: "Все, закінчили! На моєму майданчику не треба", - згадав Оскін.

Її небажання чути про події в Україні він пояснив особистою позицією, а не складом знімальної групи.

"Це було не через те, що серед знімальної групи було багато росіян, а тому, що вона особисто не хотіла це чути", - пояснив артист.

Для Дмитра ця тема була болючою.

Популярний актор про співпрацю з Байрак: &quot;Вона ніколи не приховувала свою позицію&quot;Дмитро Оскін (фото: facebook.com/dmitro.oskin)

"Мені було боляче, я всюди про це говорив. А вона: "Дімо, я цього слухати не хочу!", - поділився актор.

Після початку повномасштабного вторгнення Оскін і Байрак припинили будь-яке спілкування.

Востаннє вони бачилися ще у 2019 році. Попри її професійні навички, актор визнав, що особиста українофобська позиція режисерки все затьмарювала.

"Вона не лише знімала, а й сама писала сценарії, продумуючи кожну деталь. Усе було розписано до дрібниць. Вона професіонал, але водночас українофоб - це дуже засмучувало", - підкреслив він.

Де зараз Оксана Байрак і що говорила про війну

Байрак народилася в Сімферополі, але після окупації Криму жила то в Україні, то в Росії.

24 лютого 2022 року, в день початку повномасштабного вторгнення, режисерка перебувала в Одесі, куди приїхала святкувати свій день народження.

Там вона залишалася певний час, однак уже у 2023 році знову з’явилася в Росії.

Популярний актор про співпрацю з Байрак: &quot;Вона ніколи не приховувала свою позицію&quot;Оксана Байрак (фото: (instagram.com/ksanabayrak)

Саме там вона почала працювати на пропагандистський телеканал "Россия-1", знімаючи серіал під вигаданим іменем Фрося Касьян.

Свою антиукраїнську позицію Байрак не приховує. Вона публічно звинувачувала Україну у війні проти Росії, називаючи росіян та українців "братніми народами".

Окрім цього, режисерка демонструвала підтримку одіозним персонам: кумі Путіна Оксані Марченко та скандальній телеведучій Сніжані Єгоровій, яка відома висловлюванням, що "Путін - рятівник".

