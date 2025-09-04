"Дивився Путіна". Повар Даніл розповів про батька, який підтримує РФ

Блогер та комік Повар Даніл відверто розповів про непрості стосунки з батьком, який підтримує Росію.

Як повідомляє РБК-Україна , подробицями про життя родини гуморист поділився в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Що Повар Даніл розповів про батька

Він залишив певний слід у вихованні хлопця, проте близькі взаємини побудувати не вдалося.

"Безумовно, він наніс якісь травми, але й щось хороше залишив. Я пам’ятаю, як після однієї вечірки він мені сказав: "У нашій сім'ї алкоголіків немає". І це, напевно, вплинуло на моє свідоміше ставлення до алкоголю", - розповів він.

За словами коміка, тато не сприймав його як дитину.

"Я от нещодавно зрозумів, що він вміє спілкуватися тільки з дорослими. Він не вмів бути батьком, наставляти чи робити знижку, що це дитина", - поділився він.

Комік Повар Даніл висловився про батька (скриншот)

Чому батько підтримує Росію

Повар Даніл не приховує, що в його родині є розкол на тлі повномасштабного російського вторгнення. Тато обрав бік країни-агресорки та вважає позицію сина хибною.

З огляду на слова гумориста, на таку позицію чоловіка могло вплинути декілька світоглядних факторів - середовище виховання та російська пропаганда.

"Бо він народився там, виріс, сформувався. Він з Єкатеринбурга. Прожив більшість життя там", - розповів хлопець.

Він зізнався, що погано знає про життя батька. Той навчався в Херсоні в російськомовному оточенні та дивився Путіна.

"І якось він був завжди незадоволений: не любив західну Україну, Майдан він не підтримував, дивився Путіна. І він просто ще дорослий і дуже впертий. І мене вважає типу неправим, що це я помиляюсь там, що там НАТО", - сказав він.



Хто такий Повар Даніл

Справжнє ім'я - Данило Перетягін. Народився у Каховці, Херсонської області. Місто наразі перебуває в російській окупації.

У шкільні роки грав у футбол, займався театром, а після школи вступив до херсонського училища на кухаря, що вплинуло на його творчий псевдонім.

У 2019 році переїхав до Києва, де спробував себе в університеті культури та сфері продажів, але продовжив розвиватися у творчості.

Знайшовши власний стиль, Повар Даніл став відомий у соцмережах. Він бере активну участь в різних Youtube-шоу та стендапах, а також допомагає армії.