"Пора вже народжувати": 39-річна Огнєвіч зізналася, як реагує на питання про дітей

Понеділок 29 вересня 2025 22:22
"Пора вже народжувати": 39-річна Огнєвіч зізналася, як реагує на питання про дітей Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Злата Огнєвіч висловилася про нетактовне питання, яке дуже часто отримує. 39-річна зірка мало говорить про особисте життя, а тому фанів цікавить, чи планує вона стати матір'ю.

Як повідомляє РБК-Україна, своєю думкою про це питання Злата поділилася у новому дописі в Threads.

Що розповіла Огнєвіч

Так, співачка зізналася, що майже під кожним своїх фото в соцмережах бачить одні й ті ж слова. І ці питання про дітей мають дивний вигляд.

"Практично під кожним моїм фото обов’язково знайдеться коментар: "Пора вже народжувати". Я завжди вважала і вважатиму, що це вирішує тільки жінка, сама для себе. Але точно не голоси з натовпу", - написала Злата.

Огнєвіч не приховує, що обурена. Тому вона звернулася до підписників, аби вони також розповіли, як реагують на такі питання.

"Чому до сих пір в суспільстві вважають нормою давати саме такі поради/коментарі жінкам?" - спитала зірка.

&quot;Пора вже народжувати&quot;: 39-річна Огнєвіч зізналася, як реагує на питання про дітейДопис Огнєвіч (скріншот)

Реакція мережі

Фани підтримали Злату. Вони зазначили, що подібні питання не просто недоречні, а й максимально безглузді. Також коментатори пишуть:

  • "По-перше, це відголос радянського, навʼязувати жінкам, що їх головна роль - це народжувати/виходити заміж/прибирати і бла-бла-бла По-друге, дивує абсолютна безтактність людей. Деяким жінкам подібні фрази ніби лезом ножа. Хтось втратив дитину, хтось не може завагітніти роками, ніхто не знає яка доля в людини і який біль вона проживає. І ніхто точно не має права засуджувати та навʼязувати своє бачення"
  • "Дуже дивний менталітет, коли люди вважають що жінка без дітей ніби неповноцінна. Це просто сюр. І ще більш дивно, коли хтось у випадковий момент дозволяє собі писати чужій людині пора народжувати. Кожна жінка має право сама вирішувати коли і чи хоче вона мати дітей. Може час вже закрити рот і жити своїм життям?"
  • "Не ведіться на це, бо натовп спочатку пхає своє "треба народжувати", а потім куди не глянь - одна ненависть до дітей: "не пускайте в заклади з дітьми", "нехай не говорять, не плачуть, не сміються в транспорті, в закладах, вдома (бо ж сусідам заважає)" і так далі. Тільки коли самі готові, тоді ідіть на цей крок".

