"Пора уже рожать": 39-летняя Огневич призналась, как реагирует на вопросы о детях
Певица Злата Огневич высказалась о бестактном вопросе, который очень часто получает. 39-летняя звезда мало говорит о личной жизни, а потому фанов интересует, планирует ли она стать матерью.
Как сообщает РБК-Украина, своим мнением об этом вопросе Злата поделилась в новом посте в Threads.
Что рассказала Огневич
Так, певица призналась, что почти под каждым своих фото в соцсетях видит одни и те же слова. И эти вопросы о детях имеют странный вид.
"Практически под каждым моим фото обязательно найдется комментарий: "Пора уже рожать". Я всегда считала и буду считать, что это решает только женщина, сама для себя. Но точно не голоса из толпы", - написала Злата.
Огневич не скрывает, что возмущена. Поэтому она обратилась к подписчикам, чтобы они также рассказали, как реагируют на такие вопросы.
"Почему до сих пор в обществе считают нормой давать именно такие советы/комментарии женщинам?" - спросила звезда.
Сообщение Огневич (скриншот)
Реакция сети
Фаны поддержали Злату. Они отметили, что подобные вопросы не просто неуместны, но и максимально бессмысленны. Также комментаторы пишут:
- "Во-первых, это отголосок советского, навязывать женщинам, что их главная роль - это рожать/выходить замуж/убирать и бла-бла-бла Во-вторых, удивляет абсолютная бестактность людей. Некоторым женщинам подобные фразы будто лезвием ножа. Кто-то потерял ребенка, кто-то не может забеременеть годами, никто не знает какая судьба у человека и какую боль он проживает. И никто точно не имеет права осуждать и навязывать свое видение"
- "Очень странный менталитет, когда люди считают, что женщина без детей будто неполноценная. Это просто сюр. И еще более странно, когда кто-то в случайный момент позволяет себе писать чужому человеку пора рожать. Каждая женщина имеет право сама решать когда и хочет ли она иметь детей. Может время уже закрыть рот и жить своей жизнью?"
- "Не ведитесь на это, потому что толпа сначала пихает свое "надо рожать", а потом куда ни глянь - одна ненависть к детям: "не пускайте в заведения с детьми", "пусть не говорят, не плачут, не смеются в транспорте, в заведениях, дома (ведь соседям мешает)" и так далее.Только когда сами готовы, тогда идите на этот шаг".
