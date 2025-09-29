"Пора уже рожать": 39-летняя Огневич призналась, как реагирует на вопросы о детях

Певица Злата Огневич высказалась о бестактном вопросе, который очень часто получает. 39-летняя звезда мало говорит о личной жизни, а потому фанов интересует, планирует ли она стать матерью.

Как сообщает РБК-Украина , своим мнением об этом вопросе Злата поделилась в новом посте в Threads .

Что рассказала Огневич

Так, певица призналась, что почти под каждым своих фото в соцсетях видит одни и те же слова. И эти вопросы о детях имеют странный вид.

"Практически под каждым моим фото обязательно найдется комментарий: "Пора уже рожать". Я всегда считала и буду считать, что это решает только женщина, сама для себя. Но точно не голоса из толпы", - написала Злата.

Огневич не скрывает, что возмущена. Поэтому она обратилась к подписчикам, чтобы они также рассказали, как реагируют на такие вопросы.

"Почему до сих пор в обществе считают нормой давать именно такие советы/комментарии женщинам?" - спросила звезда.

Сообщение Огневич (скриншот)

Реакция сети

Фаны поддержали Злату. Они отметили, что подобные вопросы не просто неуместны, но и максимально бессмысленны. Также комментаторы пишут: