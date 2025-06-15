"Поїхав у найважчий час з країни". Зірка ТБ сказав все, що думає про Потапа

Відомий український телеведучий Григорій Герман відверто розповів, що думає про Потапа, який покинув країну у найтяжчий момент, і пояснив, чому ніколи не сів би з ним за один стіл.

Герман визнав, що особисто не став би брати інтерв'ю у Потапа, навіть якби той вийшов у прямий ефір його проєкту.

"Ні. По-перше, я не знаю, що зараз робить Потап. Я зараз знаю, що робить російська верхівка, російська пропаганда спостерігаю за цим. Знаю, що робить російська опозиція, що відбувається у політичному житті Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Німеччини. Я намагаюся слідкувати за цим, а не за Потапом", - зазначив ведучий “Ранку у великому місті”.

Він також підкреслив, що вважає неприйнятним той факт, що Олексій не повернувся додому, навіть коли ситуація на фронті змінилася.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

"Але я б у будь-якому разі не став з ним спілкуватися. Бо про що можна говорити з людиною, яка залишила свою країну, саме в найбільш критичний для цієї країни час, і не повернулася в цю країну. Для мене це дивно", - сказав ведучий.

"Він свідомо поїхав, можливо це було емоційне рішення, але поїхав у найважчий час з країни, хоча багато хто залишився. І щобільше, після того, як ситуація на фронті змінилася, він все одно не вважає за потрібне повертатися додому і працювати тут. Ну, окей", - додав він.

Григорій також висловився про своє ставлення до інших публічних осіб, які покинули Україну і транслюють "щасливе життя" за кордоном.

Зокрема, мова йшла про Влада Яму та Олександра Еллерта.

"Людині варто завжди залишати шанс, але чи скористається вона цим шансом - залежить виключно від людини. Щиро підтримувати Україну можна з-за кордону, щиро допомагати Збройним силам України, виконувати якусь інформаційну роботу - можна за кордоном. Просто обсяги цієї роботи тоді мають бути набагато більшими, ніж є зараз", - наголосив Герман.

Григорій Герман (фото: instagram.com/german_greg_tv)

При цьому сам ведучий підкреслив, що йому й досі здається, ніби він робить недостатньо.

"Хоча це в усіх по-різному, мені завжди здається, що я все одно десь в чомусь недопрацьовую і маю робити більше, щоб ще більше допомогти пацанам та дівчатам, які зараз на фронті. Допомагати не тільки донатами, а й фахово - в інформаційному просторі", - підсумував він.