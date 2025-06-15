"Уехал в самое тяжелое время из страны". Звезда ТВ сказал все, что думает о Потапе

Известный украинский телеведущий Григорий Герман откровенно рассказал, что думает о Потапе, который покинул страну в самый тяжелый момент, и объяснил, почему никогда не сел бы с ним за один стол.

Герман признал, что лично не стал бы брать интервью у Потапа, даже если бы тот вышел в прямой эфир его проекта.

"Нет. Во-первых, я не знаю, что сейчас делает Потап. Я сейчас знаю, что делает российская верхушка, российская пропаганда наблюдаю за этим. Знаю, что делает российская оппозиция, что происходит в политической жизни Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Германии. Я стараюсь следить за этим, а не за Потапом", - отметил ведущий "Утра в большом городе".

Он также подчеркнул, что считает неприемлемым тот факт, что Алексей не вернулся домой, даже когда ситуация на фронте изменилась.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

"Но я бы в любом случае не стал с ним общаться. Потому что о чем можно говорить с человеком, который покинул свою страну, именно в самое критическое для этой страны время, и не вернулся в эту страну. Для меня это странно", - сказал ведущий.

"Он сознательно уехал, возможно это было эмоциональное решение, но уехал в самое тяжелое время из страны, хотя многие остались. И более того, после того, как ситуация на фронте изменилась, он все равно не считает нужным возвращаться домой и работать здесь. Ну, окей", - добавил он.

Григорий также высказался о своем отношении к другим публичным лицам, которые покинули Украину и транслируют "счастливую жизнь" за рубежом.

В частности, речь шла о Владе Яме и Александре Эллерте.

"Человеку стоит всегда оставлять шанс, но воспользуется ли он этим шансом - зависит исключительно от человека. Искренне поддерживать Украину можно из-за рубежа, искренне помогать Вооруженным силам Украины, выполнять какую-то информационную работу - можно за рубежом. Просто объемы этой работы тогда должны быть гораздо большими, чем сейчас", - подчеркнул Герман.

Григорий Герман (фото: instagram.com/german_greg_tv)

При этом сам ведущий подчеркнул, что ему до сих пор кажется, что он делает недостаточно.

"Хотя это у всех по-разному, мне всегда кажется, что я все равно где-то в чем-то недорабатываю и должен делать больше, чтобы еще больше помочь пацанам и девушкам, которые сейчас на фронте. Помогать не только донатами, но и профессионально - в информационном пространстве", - подытожил он.