"Привіт, я вдома". Вакарчук заспівав з військовим про полон, повернення і тишу, якої бракує

Про це пише РБК-Україна з посиланням на спільний допис музикантів в Instagram .

Пісня, яка народилася ще у 2012 році у стінах студентського гуртожитку, нині отримала нове звучання та глибший зміст.

Сьогодні вона звучить як сповідь кожного, хто був змушений покинути рідний дім через війну, хто мріє про повернення й тримається завдяки пам’яті про нього.

"Під час трагічних подій та у складних ситуаціях згадка дому викликає сум і тугу, водночас даючи надію на повернення та силу для боротьби. Дім сьогодні - це велика розкіш та найрідніше місце на землі, бути вдома - це не просто буденність, тепер це позиція та велика цінність", - йдеться в описі до пісні.

Трек присвячено тим, хто вже повернувся або ще повернеться з полону, тим, хто шукає прихисток у нових куточках країни, та всім, хто з вірою та надією чекає на зустріч із домом.

"Присвячується всім, хто вже повернувся та ще повернеться з полону. Кожному, хто шукає та знаходить прихисток в нових регіонах нашої країни. Кожному, хто, віддаючи всю силу в боях, думає про дім. Кожному, хто далеко за межами дому, та щиро плекає надію на повернення", - пишуть музиканти.

Трек "Привіт, я вдома" вже доступний на всіх музичних платформах.