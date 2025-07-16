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"Привіт, я вдома". Вакарчук спел с военным о плене, возвращении и тишине, которой не хватает

Среда 16 июля 2025 10:59
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"Привіт, я вдома". Вакарчук спел с военным о плене, возвращении и тишине, которой не хватает Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)
Автор: Иванна Пашкевич

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, военный Михаил Опекан из группы Lady Aphina и группа Дно объединились, чтобы представить совместную песню "Привіт, я вдома".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на совместное сообщение музыкантов в Instagram.

Песня, которая родилась еще в 2012 году в стенах студенческого общежития, сейчас получила новое звучание и более глубокий смысл.

Сегодня она звучит как исповедь каждого, кто был вынужден покинуть родной дом из-за войны, кто мечтает о возвращении и держится благодаря памяти о нем.

"Во время трагических событий и в сложных ситуациях упоминание дома вызывает печаль и тоску, одновременно давая надежду на возвращение и силу для борьбы. Дом сегодня - это большая роскошь и родное место на земле, быть дома - это не просто обыденность, теперь это позиция и большая ценность", - говорится в описании к песне.

Трек посвящен тем, кто уже вернулся или еще вернется из плена, тем, кто ищет приют в новых уголках страны, и всем, кто с верой и надеждой ждет встречи с домом.

"Посвящается всем, кто уже вернулся и еще вернется из плена. Каждому, кто ищет и находит приют в новых регионах нашей страны. Каждому, кто, отдавая всю силу в боях, думает о доме. Каждому, кто далеко за пределами дома, и искренне лелеет надежду на возвращение", - пишут музыканты.

Трек "Привіт, я вдома" уже доступен на всех музыкальных платформах.

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