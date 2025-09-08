У пропагандистки Симоньян рак, - росЗМІ

Що сказала Симоньян

7 вересня пропагандистка прийшла в ефір на одному з російських каналів і заговорила про те, що в неї проблеми зі здоров'ям. Вона згадала про свого чоловіка-путініста Тиграна Кеосаяна, який уже 9 місяців перебуває в комі. І, як виявилося, тепер лікуватися потрібно ще й їй.

"Як кажуть у нас в Росії: прийшла біда - відчиняй ворота. Ось ворота в нашому будинку вже не те, що не замикаються, а їх уже, по-моєму, знесло цим вітром долі. За той час, що ми не бачилися з вами... У мене діагностували страшну і важку хворобу. У мене завтра операція, якраз ось тут, під цим орденом", - сказала Симоньян і приклала руку до грудей.

У Симоньян рак (скріншот)

Своє зізнання вона назвала "камінг-аутом" і згадала, що патріарх РПЦ Кирило назвав її "воїном".

А незабаром ЗМІ країни-агресорки заявили, що "жахлива хвороба", про яку говорила Симоньян - це онкологія.

"Глава Russia Today Маргарита Симоньян може залишити посаду через рак... Джерело на медіаринку, близьке до Симоньян, розповіло The Moscow Times, що у неї виявили рак, у неї дуже серйозні проблеми зі здоров'ям. За словами джерела, вирішується питання про її продовження роботи в Russia Today і розглядається варіант її звільнення", - зазначено у ЗМІ.

Хто така Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян - одна з ключових фігур російської пропаганди. Народилася 6 квітня 1980 року в Краснодарі. Кар'єру журналістки почала на регіональному телебаченні, а 2005 року, у віці 25 років, була призначена головним редактором телеканалу Russia Today (RT). Під її керівництвом RT перетворився на основний міжнародний рупор путінської пропаганди, що поширює кремлівську версію подій.

Симоньян відома своєю агресивною риторикою проти України і Заходу, виправданням війни, окупації Криму і підтримкою політики Володимира Путіна. Вона регулярно виступає на російських телеканалах, де озвучує наративи Кремля і дискредитує опозицію. У США проти неї введено персональні санкції.

З 2012 року Маргарита Симоньян перебуває у шлюбі з російським режисером і телеведучим Тиграном Кеосаяном. У них троє дітей. Кеосаян також відомий як активний пропагандист і прихильник путінського режиму. Він зняв низку фільмів, виступав на телебаченні, вів шоу і регулярно робив різкі антипатріотичні заяви на адресу України.