Проти блогерки Мандзюк відкрили кримінальну справу: що їй загрожує та реакція мережі

РБК-Україна розповідає, що відомо про кримінальне провадження, як відреагувала блогерка та українці.

Чому Гончаренко поскаржився на Мандзюк

Скандальний депутат місяць тому написав заяву на блогерку за її відповідь на коментар в соцмережах. В середині липня в одному з дописів вона вкотре підкреслила негативне ставлення до всього російського.

Проте найбільшого обговорення викликали сказані в коментарях слова про "побиття російськомовних дітей".

"Мої діти можуть і відп*здити іншу дитину, яка говорить мовою терористів. У чому проблема?" - написала тоді вона.

Народний депутат розкритикував інфлюенсерку, а згодом звернувся до правоохоронних органів.

Лист-підтвердження про відкриття справи (t.me/oleksiihoncharenko)

У чому звинувачують Мандзюк та як вона відреагувала

Як стало відомо, проти неї відкрили справу за ст. 161 ККУ - порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

"Я не знаю, як ця проросійська тварина опинилася у ВР, не знаю, який "народ" він там представляє, бо точно не український. Але знаю одне, що він і йому подібні десятиліттями знищують український простір російським смородом!" - відповіла на кримінальну справу блогерка.

Вона розкритикувала заявника, назвавши його проросійським, і заявила, що її родина постійно зазнає погроз і цькування через проукраїнську позицію.

"Держава жодного разу не захистила мене та моїх дітей від цього! Не знайшла тих, хто погрожував мені чи моїм дітям, але сьогодні ця сама держава вирішила відкрити на мене кримінальне провадження! І за що? За те, що мої діти (6 і 9 років), у яких тато воює з росіянами, сприймають російськомовних людей як загрозу..." - зазначила вона.

Чоловік Мандзюк захищає країну вже четвертий рік. Сама вона активно займається волонтерською діяльністю. Блогерка обурилася, що держава допустила відкриття кримінальної справи.

"То скажіть, кого тут утискають? Кого хоче посадити держава. Мене, українку, яка мріє про вільний україномовний простір? Хочете забрати моїх дітей і віддати їх у дитбудинок, бо тато на війні, а мама занадто проукраїнська?" - наголосила вона.

Наостанок Мандзюк додала, що відстоюватиме свою честь. Вона має гарну юридичну підтримку і впевнена, що справа не матиме продовження.

"Гончаренко може вийняти російський ч**н зі свого рота і голосно почати рахувати дні до того моменту, коли ця справа закриється так і не почавшись", - наголосила вона.

Реакція Мандзюк на кримінальне провадження (скриншот)

За відкритим провадженням Олені можуть загрожувати:

штрафні санкції від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів

позбавлення волі до 3-х рік з обмеженням права (чи без такого) обіймати певні посади та займатися конкретною діяльністю на строк до 3-х років

обмеження волі до 5 років.

Що сказав Гончаренко про справу Мандзюк

Депутат заявив, що кримінальне провадження не стосується проукраїнської позиції блогерки.

Мовляв, усе через нібито навчання дітей насильству щодо інших українців.

Гончаренко підкреслив, що незалежно від мови, ніхто не має права бити дітей, і він стоїть на захисті цього принципу.

"Ніхто не матиме права в цій державі, поки я тут є, бити дітей за те, якою мовою вони говорять... Ви порушили закон України, і ви будете відповідати згідно із законом. Це як депутат обіцяю", - заявив він.

Як відреагували в мережі

Думки юзерів розділилися. Одні підтримали Мандзюк, а інші все ж розкритикували її минулі слова про дітей.