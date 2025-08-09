ua en ru
Пташка з "Азовсталі" відповіла на докори про "швидке" повернення з полону: "Я не просила"

Субота 09 серпня 2025 18:59
Катерина Поліщук (фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal)
Автор: Поліна Іваненко

Звільнена з полону Катерина Поліщук, відома як Пташка з "Азовсталі", відповіла на хейтерське питання про обмін. Захисниці довелося пояснювати, чому вона нібито "швидко" повернулася з неволі.

Як повідомляє РБК-Україна, Пташка відповіла на закиди у новому випуску подкасту на YouTube-каналі Володимира Золкіна.

Що сказала Поліщук

Так, Пташці показали коментар, в якому йшлося, що її "швидко випустили", хоча чимало військових з "Азову" досі в полоні. У відповідь на такі докори Катерина зазначила, що вже пропрацювала цю тему і може реагувати без емоцій.

Окрім цього, вона зауважила, що такі коментарі можуть писати не лише хейтери. Подібні питання та докори можна почути від людей, яким дуже боляче, а тому вони шукають ворога серед своїх.

"Я відповім сухо і беземоційно на це питання. Я не брала участі у формуванні жодного списку на обмін, у переговорах. Я не просила повертати мене додому пошвидше жодного разу. Окрім разу, коли я говорила у своїй голові зі своїм нареченим", - прямо сказала Пташка.

Пташка з &quot;Азовсталі&quot; відповіла на докори про &quot;швидке&quot; повернення з полону: &quot;Я не просила&quot;Пташка відповіла на питання про полон (скріншот)

"В обміні зі мною було ще 200 людей. Значна частина з яких - з полку "Азов". Протягом повномасштабного вторгнення обміняли вже декілька тисяч людей. І, як бачите, серед них, і мене. Не тільки мене", - додала вона.

При цьому Поліщук зауважила, що не знає, хто саме та чому, як та за яких обставин подав її в списки на обмін.

"Але я дуже вдячна цим людям, тому що полон - це дуже страшно. І я досі роблю багато, щоб люди не забували, влада не забувала - про полонених. Питання такого типу, з докором, ставити мені недоречно як мінімум. І по-свинськи як максимум. Тому що я не винна, що ви в усьому бачите зраду", - резюмувала Пташка.

