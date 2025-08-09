Пташка из "Азовстали" ответила на упреки о "быстром" возвращении из плена: "Я не просила"

Освобожденная из плена Екатерина Полищук, известная как Пташка из "Азовстали", ответила на хейтерский вопрос об обмене. Защитнице пришлось объяснять, почему она якобы "быстро" вернулась из неволи.

Что сказала Полищук

Так, Пташке показали комментарий, в котором говорилось, что ее "быстро выпустили", хотя немало военных из "Азова" до сих пор в плену. В ответ на такие упреки Екатерина отметила, что уже проработала эту тему и может реагировать без эмоций.

Кроме этого, она отметила, что такие комментарии могут писать не только хейтеры. Подобные вопросы и упреки можно услышать от людей, которым очень больно, а потому они ищут врага среди своих.

"Я отвечу сухо и безэмоционально на этот вопрос. Я не участвовала в формировании ни одного списка на обмен, в переговорах. Я не просила возвращать меня домой побыстрее ни разу. Кроме раза, когда я говорила в своей голове со своим женихом", - прямо сказала Пташка.

Пташка ответила на вопрос о пленении (скриншот)

"В обмене со мной было еще 200 человек. Значительная часть из которых - из полка "Азов". В течение полномасштабного вторжения обменяли уже несколько тысяч человек. И, как видите, среди них, и меня. Не только меня", - добавила она.

При этом Полищук отметила, что не знает, кто именно и почему, как и при каких обстоятельствах подал ее в списки на обмен.

"Но я очень благодарна этим людям, потому что плен - это очень страшно. И я до сих пор делаю много, чтобы люди не забывали, власть не забывала - о пленных. Вопросы такого типа, с упреком, задавать мне неуместно как минимум. И по-свински как максимум. Потому что я не виновата, что вы во всем видите измену", - резюмировала Пташка.