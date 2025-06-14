Пугачова "засвітилася" в компанії українців: як виглядає 76-річна зірка і де вона зараз

Співачка Алла Пугачова, яка виїхала з РФ на тлі повномасштабної війни, відвідала відкриття салону краси, власниця якого - українка. Поява зірки на заході була неочікуваною для багатьох юзерів.

Як зараз виглядає Пугачова і де вона, розповідає РБК-Україна.

Пугачова зараз - нове фото

Так, співачка з'явилася на б'юті-вечірці в Лімасолі (місто на Кіпрі). Для публічного виходу Пугачова обрала світлі укорочені джинси зі "рваними" колінами, схожі на популярні у минулому капрі. Також зірка приміряла білосніжну сорочку oversize.

Свій образ вона доповнила масивними золотими ланцюгами на шиї, що додають драматичності. Але це ще не всі аксесуари. На шиї Пугачової висіли темні окуляри та маленький гаманець з квітковим принтом.

Пугачова на Кіпрі (фото: instagram.com/sensehouseofbeauty)

Примітно, що на фото співачка позує поруч з власницею салону Sense House of Beauty. Її звуть Дар'я і вона - українка. Ще нещодавно дівчина публікувала фото з Києва, а у 2022 році говорила про війну в соцмережах.

Допис власниці салону в Лімасолі (скріншот)

Позиція Пугачової щодо війни - що відомо

На тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну Пугачова та її чоловік Максим Галкін залишили Москву. Вони мешкають в Ізраїлі разом зі своїми дітьми. Галкін засуджує путінську агресію та навіть виконує українські пісні на своїх концертах.

Сама ж співачка не говорить про війну прямо. Але вона зустрічається з артистами, які виступають проти кремлівських злочинів та не підтримують вторгнення в Україну. Окрім цього, Пугачова коментувала той факт, що її обранця визнали "іноагентом" у РФ. Тоді вона публічно заявила, що її теж мають "нагородити" таким "званням".