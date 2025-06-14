Пугачева "засветилась" в компании украинцев: как выглядит 76-летняя звезда и где она сейчас

Певица Алла Пугачева, уехавшая из РФ на фоне полномасштабной войны, посетила открытие салона красоты, владелица которого - украинка. Появление звезды на мероприятии было неожиданным для многих юзеров.

Как сейчас выглядит Пугачева и где она, рассказывает РБК-Украина.

Пугачева сейчас - новое фото

Так, певица появилась на бьюти-вечеринке в Лимасоле (город на Кипре). Для публичного выхода Пугачева выбрала светлые укороченные джинсы с "рваными" коленями, похожие на популярные в прошлом капри. Также звезда примерила белоснежную рубашку oversize.

Свой образ она дополнила массивными золотыми цепями на шее, добавляющими драматичности. Но это еще не все аксессуары. На шее Пугачевой висели темные очки и маленький кошелек с цветочным принтом.

Пугачева на Кипре (фото: instagram.com/sensehouseofbeauty)

Примечательно, что на фото певица позирует рядом с владелицей салона Sense House of Beauty. Ее зовут Дарья и она - украинка. Еще недавно девушка публиковала фото из Киева, а в 2022 году говорила о войне в соцсетях.

Сообщение владелицы салона в Лимассоле (скриншот)

Позиция Пугачевой относительно войны - что известно

На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину Пугачева и ее муж Максим Галкин покинули Москву. Они живут в Израиле вместе со своими детьми. Галкин осуждает путинскую агрессию и даже исполняет украинские песни на своих концертах.

Сама же певица не говорит о войне прямо. Но она встречается с артистами, которые выступают против кремлевских преступлений и не поддерживают вторжение в Украину. Кроме этого, Пугачева комментировала тот факт, что ее избранника признали "иноагентом" в РФ. Тогда она публично заявила, что ее тоже должны "наградить" таким "званием".