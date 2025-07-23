Репер-воїн Ярмак розповів про конфлікт із сусідами, які розважалися під пісні путіністів

Репер і військовослужбовець Олександр Ярмак (Yarmak) поділився власними роздумами щодо мовної ситуації в Україні, а також розповів про конфлікт із сусідами, які голосно співали російські пісні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю артиста OBOZ.UA.

Yarmak висловився про мовне питання

Хоча раніше артист спілкувався російською, сьогодні, як він зізнається, його глибоко дратує, коли чує мову країни-агресора, особливо під час коротких повернень із фронту до столиці.

Ярмак розповів про інцидент, що стався нещодавно: сусіди влаштували галасливу вечірку просто посеред ночі, і серед іншого співали російські пісні.

Артист не залишив це без реакції, адже за його словами, мовчати у таких ситуаціях він не може.

Ярмак (фото: instagram.com/yarmak_music)

"Мене тригерить російська мова в Києві. І це каже людина, яка до 2019 року сама розмовляла російською. Але тепер просто не розумію: що ще має статися, скільки ще ракет має прилетіти, скільки людей загинути, щоб до кожного прийшло усвідомлення? Перехід на українську - це найпростіше, що має зробити кожен", - зізнається Ярмак.

Відповідаючи на запитання про реакцію на російську мову в публічному просторі, музикант пояснює, що намагається діяти виважено, проте не завжди це вдається.

"Можу зробити зауваження - намагаюся коректно. Наприклад, якщо людина говорить українською, а потім переходить на російську, кажу: "Тобі українська значно більше личить". Але іноді без жорсткої реакції не обійтись", - каже Олександр.

Ярмак (фото: instagram.com/yarmak_music)

"Наприклад, буквально 10 днів тому я приїхав додому, і сусіди за кілька будинків, щось святкуючи, голосно співали російські пісні, типу "Я люблю тебя до слез". Довелось уночі йти і робити вже досить різке зауваження", - додав він.

Репер визнає, що сам був частиною російськомовного культурного поля.

Він довго не усвідомлював важливості переходу на українську, але згодом змінив свій підхід - щоправда, як каже, не одразу.

"Я колись теж був російськомовним артистом. У мене було багато пісень російською, і знадобився час, щоб щось усвідомити. Але визнаю: деякі речі усвідомив занадто пізно. І для мене дуже дивно бачити, що дехто й досі нічого не зрозумів", - підсумував Ярмак.

Ярмак (фото: instagram.com/yarmak_music)

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії Олександр Ярмак приєднався до захисників України.

Вже 26 лютого 2022 року він добровільно вступив до лав Збройних сил та воював на Харківському напрямку.

Нині артист очолює DARKNODE - технологічний підрозділ 412-го полку безпілотних систем Nemesis.

У своєму блозі репер час від часу розповідає про фронтові будні та нагадує українцям, що війна триває, і про це не можна забувати.