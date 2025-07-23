Рэпер-воин Ярмак рассказал о конфликте с соседями, которые развлекались под песни путинистов

Рэпер и военнослужащий Александр Ярмак (Yarmak) поделился собственными размышлениями о языковой ситуации в Украине, а также рассказал о конфликте с соседями, которые громко пели русские песни.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью артиста OBOZ.UA.

Yarmak высказался о языковом вопросе

Хотя раньше артист общался на русском, сегодня, как он признается, его глубоко раздражает, когда слышит язык страны-агрессора, особенно во время коротких возвращений с фронта в столицу.

Ярмак рассказал об инциденте, который произошел недавно: соседи устроили шумную вечеринку прямо посреди ночи, и среди прочего пели русские песни.

Артист не оставил это без реакции, ведь по его словам, молчать в таких ситуациях он не может.

Ярмак (фото: instagram.com/yarmak_music)

"Меня тригерит русский язык в Киеве. И это говорит человек, который до 2019 года сам разговаривал на русском. Но теперь просто не понимаю: что еще должно произойти, сколько еще ракет должно прилететь, сколько людей погибнуть, чтобы к каждому пришло осознание? Переход на украинский - это самое простое, что должен сделать каждый", - признается Ярмак.

Отвечая на вопрос о реакции на русский язык в публичном пространстве, музыкант объясняет, что пытается действовать взвешенно, однако не всегда это удается.

"Могу сделать замечание - стараюсь корректно. Например, если человек говорит на украинском, а потом переходит на русский, говорю: "Тебе украинский гораздо больше подходит". Но иногда без жесткой реакции не обойтись", - говорит Александр.

Ярмак (фото: instagram.com/yarmak_music)

"Например, буквально 10 дней назад я приехал домой, и соседи за несколько домов, что-то празднуя, громко пели русские песни, типа "Я люблю тебя до слез". Пришлось ночью идти и делать уже достаточно резкое замечание", - добавил он.

Рэпер признает, что сам был частью русскоязычного культурного поля.

Он долго не осознавал важности перехода на украинский, но впоследствии изменил свой подход - правда, как говорит, не сразу.

"Я когда-то тоже был русскоязычным артистом. У меня было много песен на русском, и понадобилось время, чтобы что-то осознать. Но признаю: некоторые вещи осознал слишком поздно. И для меня очень странно видеть, что кое-кто до сих пор ничего не понял", - подытожил Ярмак.

Ярмак (фото: instagram.com/yarmak_music)

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России Александр Ярмак присоединился к защитникам Украины.

Уже 26 февраля 2022 года он добровольно вступил в ряды Вооруженных сил и воевал на Харьковском направлении.

Сейчас артист возглавляет DARKNODE - технологическое подразделение 412-го полка беспилотных систем Nemesis.

В своем блоге рэпер время от времени рассказывает о фронтовых буднях и напоминает украинцам, что война продолжается, и об этом нельзя забывать.