У родині Раміни сталося горе: "Я була з нею до останнього подиху"

Понеділок 11 серпня 2025 11:05
У родині Раміни сталося горе: "Я була з нею до останнього подиху" Раміна (фото: instagram.com/raminalalala)
Автор: Катерина Собкова

Журналістка і блогерка Раміна Есхакзай повідомила про важку втрату - помер її улюблений собака Моні.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram Раміни.

Раміна повідомила про горе в родині

"Моя Монічка померла. У неї була серцева недостатність третьої стадії з чотирьох", - написала Раміна.

За словами блогерки, вона до останнього сподівалася на диво.

"Я вірила в диво, давала ліки, виконувала рекомендації, але сьогодні їй стало погано - набряк легенів, реанімація, спроба стабілізувати стан, реанімація, смерть", - поділилася подробицями Раміна.

Вона зізналася, що не покидала улюбленицю ні на хвилину:

"Я виконала свою обіцянку бути з нею до останнього її подиху", - написала вона.

Наостанок вона звернулася до собаки з ніжними словами.

"Монічка, мама з тобою! Ти мій маленький зайчик! Ми обов'язково з нею ще побачимося", - зазначила вона.

Як відреагували в мережі

Фоловери Раміни в коментарях висловлюють свої співчуття і пишуть слова підтримки:

  • "Тримайся. Це дуже боляче і з часом легше не стає, просто вчишся в цьому жити", - зазначила учасниця "Холостяка" Яна Станішевська
  • "Дуже співчуваю", - написала Інна Мірошниченко
  • "Як шкода маленьку. Це так боляче, мої співчуття", - зазначила блогерка Аліна Шаманська
  • "Обіймаю тебе міцно і співчуваю всім серцем", - написала співачка Ольга Цибульська
  • "Усі, у кого є тварини, розуміють ваш біль"
  • "Монічка була щаслива, бо жила поруч із тобою і пішла, знаючи, що її люблять. Нехай пам'ять про неї буде світлою".

Зазначимо, що у Раміни було два собаки Моні та Сірі. Журналістка часто показує їх у своєму блозі й навіть іноді бере на інтерв'ю.

У родині Раміни сталося горе: &quot;Я була з нею до останнього подиху&quot;Раміна з собачками (фото: instagram.com/raminalalala)

