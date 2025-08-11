ua en ru
В семье Рамины случилось горе: "Я была с ней до последнего вздоха"

Понедельник 11 августа 2025 11:05
В семье Рамины случилось горе: "Я была с ней до последнего вздоха"
Автор: Катерина Собкова

Журналистка и блогер Рамина Эсхакзай сообщила о тяжелой потере - умерла ее любимая собака Мони.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Рамины.

Рамина сообщила о горе в семье

"Моя Моничка умерла. У нее была сердечная недостаточность третьей стадии из четырех", - написала Рамина.

По словам блогерши, она до последнего надеялась на чудо.

"Я верила в чудо, давала лекарства, выполняла рекомендации, но сегодня ей стало плохо - отек легких, реанимация, попытка стабилизировать состояние, реанимация, смерть", - поделилась подробностями Рамина.

Она призналась, что не покидала любимицу ни на минуту:

"Я выполнила свое обещание быть с ней до последнего ее дыхания", - написала она.

Напоследок она обратилась к собаке с нежными словами.

"Моничка, мама с тобой! Ты мой маленький зайчик! Мы обязательно с ней еще увидимся", - отметила она.

Как отреагировали в сети

Фолловеры Рамины в комментариях выражают свои соболезнования и пишут слова поддержки:

  • "Держись. Это очень больно и со временем легче не становится, просто учишься в этом жить", - отметила участница "Холостяка" Яна Станишевская
  • "Очень соболезную", - написала Инна Мирошниченко
  • "Как жалко маленькую. Это так больно, мои соболезнования", - отметила блогерша Алина Шаманская
  • "Обнимаю тебя крепко и сочувствую всем сердцем", - написала певица Ольга Цибульская
  • "Все, у кого есть животные, понимают вашу боль"
  • "Моничка была счастлива, потому что жила рядом с тобой и ушла, зная, что ее любят. Пусть память о ней будет светлой".

Отметим, что у Рамины было две собаки Мони и Сири. Журналистка часто показывает их в своем блоге и даже иногда берет на интервью.

Рамина с собачками (фото: instagram.com/raminalalala)

