В семье Рамины случилось горе: "Я была с ней до последнего вздоха"
Журналистка и блогер Рамина Эсхакзай сообщила о тяжелой потере - умерла ее любимая собака Мони.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Рамины.
Рамина сообщила о горе в семье
"Моя Моничка умерла. У нее была сердечная недостаточность третьей стадии из четырех", - написала Рамина.
По словам блогерши, она до последнего надеялась на чудо.
"Я верила в чудо, давала лекарства, выполняла рекомендации, но сегодня ей стало плохо - отек легких, реанимация, попытка стабилизировать состояние, реанимация, смерть", - поделилась подробностями Рамина.
Она призналась, что не покидала любимицу ни на минуту:
"Я выполнила свое обещание быть с ней до последнего ее дыхания", - написала она.
Напоследок она обратилась к собаке с нежными словами.
"Моничка, мама с тобой! Ты мой маленький зайчик! Мы обязательно с ней еще увидимся", - отметила она.
Как отреагировали в сети
Фолловеры Рамины в комментариях выражают свои соболезнования и пишут слова поддержки:
- "Держись. Это очень больно и со временем легче не становится, просто учишься в этом жить", - отметила участница "Холостяка" Яна Станишевская
- "Очень соболезную", - написала Инна Мирошниченко
- "Как жалко маленькую. Это так больно, мои соболезнования", - отметила блогерша Алина Шаманская
- "Обнимаю тебя крепко и сочувствую всем сердцем", - написала певица Ольга Цибульская
- "Все, у кого есть животные, понимают вашу боль"
- "Моничка была счастлива, потому что жила рядом с тобой и ушла, зная, что ее любят. Пусть память о ней будет светлой".
Отметим, что у Рамины было две собаки Мони и Сири. Журналистка часто показывает их в своем блоге и даже иногда берет на интервью.
Рамина с собачками (фото: instagram.com/raminalalala)
