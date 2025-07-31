Ротару, Огнєвіч та інші зірки про удар по Києву: "Пекельна нічка"

Софія Ротару

Співачка не була багатослівною. Вона розмістила фото зруйнованого будинку, куди поцілила російська ракета.

"Київ..." - написала Ротару і залишила емодзі в вигляді розбитого серця.

Ротару відреагувала на удар по Києву (скріншот)

Даша Квіткова

Нещодавно блогерка повернулася з відпочинку. І цю ніч вона ховалася разом з маленьким сином в укритті.

"Після кожної безсонної ночі в укритті, зранку кожен українець/українка продовжує no matter what. І я, вкотре, хочу вам нагадати про щоденний донат та наскільки донати важливі", - написала Даша.

Квіткова висловилася про ракетну атаку (скріншот)

Злата Огнєвіч

"Пекельна нічка", - написала співачка, говорячи про удар по Києву.

Огнєвіч вийшла на зв'язок після масованої атаки, яку влаштувала РФ (скріншот)

Наталка Денисенко

Акторка зізналася, що не ховалася в укритті. Виявилося, Денисенко просто не чула вибухів.

"Сьогодні не добрий ранок для Києва ... Але я просто поспала з сином в обнімку під всю небезпеку і вибухи .... Я не знаю чому, але на найстрашніші атаки ми спимо і не чуємо. Боже, дякую всім нашим захисникам і службам порятунку. Мої співчуття всім, хто постраждав", - написала Наталка.

Денисенко розповіла про те, як пережила ракетну атаку (скріншот)

Тімур Мірошниченко

Ведучий показав фото в масці, яка має впоратися з наслідками неспокійної ночі. Тімур впав з ліжка через вибухи, а вже на ранок мусив збиратися на роботу.

Мірошниченко розповів про ракетну атаку (скріншот)

Також на масований удар по Києву відреагували Катерина Осадча, Ілона Гвоздьова, співачка Кажанна, Соломія Вітвіцька, Христина Решетник, Анатолій Анатоліч.

Зірки відреагували на криваву атаку росіян (скріншот)