Ротару, Огнєвіч та інші зірки про удар по Києву: "Пекельна нічка"

Українські зірки з болем прокоментували масовану атаку по Києву, яку РФ влаштувала в ніч на 31 липня. Софія Ротару, Злата Огнєвіч, Наталка Денисенко та інші артисти висловлюють співчуття та прямо кажуть, що думають про країну-агресорку.
РБК-Україна зібрало реакцію зірок, які вже висловилися про нічну атаку.
Співачка не була багатослівною. Вона розмістила фото зруйнованого будинку, куди поцілила російська ракета.
"Київ..." - написала Ротару і залишила емодзі в вигляді розбитого серця.
Нещодавно блогерка повернулася з відпочинку. І цю ніч вона ховалася разом з маленьким сином в укритті.
"Після кожної безсонної ночі в укритті, зранку кожен українець/українка продовжує no matter what. І я, вкотре, хочу вам нагадати про щоденний донат та наскільки донати важливі", - написала Даша.
"Пекельна нічка", - написала співачка, говорячи про удар по Києву.
Акторка зізналася, що не ховалася в укритті. Виявилося, Денисенко просто не чула вибухів.
"Сьогодні не добрий ранок для Києва ... Але я просто поспала з сином в обнімку під всю небезпеку і вибухи .... Я не знаю чому, але на найстрашніші атаки ми спимо і не чуємо. Боже, дякую всім нашим захисникам і службам порятунку. Мої співчуття всім, хто постраждав", - написала Наталка.
Ведучий показав фото в масці, яка має впоратися з наслідками неспокійної ночі. Тімур впав з ліжка через вибухи, а вже на ранок мусив збиратися на роботу.
Також на масований удар по Києву відреагували Катерина Осадча, Ілона Гвоздьова, співачка Кажанна, Соломія Вітвіцька, Христина Решетник, Анатолій Анатоліч.
Зірки відреагували на криваву атаку росіян (скріншот)
Нагадаємо, в ніч на 31 липня Росія запустила "Шахеди", а потім била по Києву ракетами. У багатьох районах столиці зафіксовано руйнування внаслідок падіння уламків та влучань.
У Святошинському районі ракета повністю зруйнувала під'їзд багатоквартирного будинку. Відомо про щонайменше 8 загиблих, серед постраждалих є діти.
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