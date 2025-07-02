Сергій Танчинець одружується вдруге: наречена співака показала обручку (фото)
Соліст гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець освідчився своїй коханій, піарниці Юліані.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на спільний допис пари в Instagram.
Наречена артиста опублікувала фото з Карпат, де постала у чорній елегантній сукні на тлі гір, тримаючи розкішний букет рожевих півоній.
Головна деталь - на безіменному пальці красувалася обручка. Очевидно, пропозицію руки й серця вона вже прийняла.
"Мільйон мільярдів так", - підписала знімки Юліана.
Сергій Танчинець освідчився коханій (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)
Реакція мережі
Після оприлюднення фото у соцмережах пішла хвиля привітань. У коментарях закоханих вітають друзі, шанувальники й колеги по шоу-бізу.
До привітань приєдналися й відомі зірки: Злата Огнєвіч, Tayanna, Катерина Реп’яхова та багато інших.
- Офіційно: ти - наречена! Вітаю з заручинами. Нехай щастя буде вашим постійним супутником
- Це прекрасно! Щастя вам
- Яка гарна і щаслива! Вітаааааю вас обох
- Кохання та сімейного благополуччя!
Особисте життя Сергія Танчинця
Раніше Сергій майже 15 років був у шлюбі з Ганною - у подружжя народилися син і донька.
Сергій Танчинець з екс-дружиною (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)
Однак кілька років тому артист повідомив про розлучення. Невдовзі у ЗМІ з’явилися чутки про новий роман музиканта - цього разу з його молодою піарницею.
Довго пара ніяк не коментувала ці припущення, та все змінилося торік: Юліана опублікувала романтичне фото з артистом, де вони позують разом.
Сергій Танчинець з нареченою (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)
Сергій теж не залишився осторонь і публічно відповів взаємністю.
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