Сергій Танчинець одружується вдруге: наречена співака показала обручку (фото)

Про це пише РБК-Україна з посиланням на спільний допис пари в Instagram .

Наречена артиста опублікувала фото з Карпат, де постала у чорній елегантній сукні на тлі гір, тримаючи розкішний букет рожевих півоній.

Головна деталь - на безіменному пальці красувалася обручка. Очевидно, пропозицію руки й серця вона вже прийняла.

"Мільйон мільярдів так", - підписала знімки Юліана.

Сергій Танчинець освідчився коханій (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Реакція мережі

Після оприлюднення фото у соцмережах пішла хвиля привітань. У коментарях закоханих вітають друзі, шанувальники й колеги по шоу-бізу.

До привітань приєдналися й відомі зірки: Злата Огнєвіч, Tayanna, Катерина Реп’яхова та багато інших.

Офіційно: ти - наречена! Вітаю з заручинами. Нехай щастя буде вашим постійним супутником

Це прекрасно! Щастя вам

Яка гарна і щаслива! Вітаааааю вас обох

Кохання та сімейного благополуччя!

Особисте життя Сергія Танчинця

Раніше Сергій майже 15 років був у шлюбі з Ганною - у подружжя народилися син і донька.

Сергій Танчинець з екс-дружиною (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Однак кілька років тому артист повідомив про розлучення. Невдовзі у ЗМІ з’явилися чутки про новий роман музиканта - цього разу з його молодою піарницею.

Довго пара ніяк не коментувала ці припущення, та все змінилося торік: Юліана опублікувала романтичне фото з артистом, де вони позують разом.

Сергій Танчинець з нареченою (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Сергій теж не залишився осторонь і публічно відповів взаємністю.