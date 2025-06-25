"Це було зловживання владою". Моніка Левінскі зробила нове зізнання про роман з Клінтоном

Моніка Левінскі вперше за тривалий час прокоментувала стосунки з 42-м президентом США Біллом Клінтоном. Вона зізналася, чи досі зі свого боку вважає той роман коханням.

Що каже Левінскі про роман з Клінтоном

Стосунки президента США з 22-річною стежеркою сколихнула світ у 1998 році. Тоді Левінскі стала об'єктом обговорень, осуду та насмішок. Її життя перетворилося на пекло. В той самий час Білл відхрещувався від зв'язку з дівчиною, а його опоненти використовували скандал на повну.

Пригадуючи ті часи, Моніка неодноразово зазначала, що піддалася стосункам з одруженим через кохання.

"Це було кохання 22–24-річної дівчини. Так, я справді це мала на увазі. Але, гадаю, кожен може себе ототожнити з цим - те, як ми сприймаємо кохання, змінюється з кожними новими стосунками", - пояснила вона.

Моніка Левінскі зараз (скриншот)

Сьогодні у свої 51 Левінскі вже бачить ті стосунки інакше.

"Я не знаю жодної людини, яка б сказала: "Ці стосунки, у яких я зараз, це щось менше, ніж ті, що були десять років тому". Бо ми змінюємося, ми розвиваємося. І кожне нове кохання так чи інакше змінює нас - і тих, кого ми кохаємо", - заявила вона.

Для тодішньої молодої леді це дійсно була любов. Проте з роками вона, звісно, переосмислила зв'язок і тепер бачить усе інакше.

"На той момент саме так я це сприймала. Думаю, у всьому цьому була певна привабливість, і ще багато всього. Але тепер я розумію: це також було зловживання владою", - підкреслила вона.



Що відомо про скандал Левінскі та Клінтон

Скандал розгорівся наприкінці 1990-х, коли стало відомо про сексуальні стосунки між тодішнім президентом США та молодою стажеркою.

Спочатку Клінтон заперечував зв'язок. Проте на синій сукні Левінскі виявили його ДНК. Зрештою він зізнався у "недоречних інтимних фізичних контактах".

Палата представників Конгресу США оголосила йому імпічмент за лжесвідчення та перешкоджання правосуддю. Але згодом Сенат виправдав Білла, і він добув свій президентський термін.

Для Левінскі наступні роки перетворилися на кошмар. Вона не могла знайти роботу, піддавалася цькуванням, насмішкам та осуду. Щоб оговтатися від публічного скандалу, їй знадобилося два десятиліття.

Згодом вона перетворила свій досвід на можливість для активізму. Зокрема стала активно боротися з кібербулінгом та публічним цькуванням.

Що відомо про роман Левінскі та Клінтон (фото: GettyImages)