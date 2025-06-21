Скандал у Волинському драмтеатрі: артисти заявили про масові звільнення і назвали винних (відео)

Що сталося у Волинському обласному драмтеатрі імені Тараса Шевченка

Так, між творчим колективом та керівництвом драмтеатру виникла "вкрай незрозуміла ситуація". Повідомляється, що багатьом артистам не продовжили контракти. І через це професійні музиканти та режисери з фаховими освітами фактично лишилися без роботи.

"Як на мене, це просто непорозуміння, тому що ніяких адекватних причин для мого звільнення немає і не існує. Тобто я не порушую трудової дисципліни, я старанний працівник, відповідаю рівню високопрофесійного музиканта, постійно самовдосконалююсь і надалі розвиваюсь. Тому причина невідома і мені її теж ніхто не повідомив. Зі мною ніхто не розмовляє з дирекції", - розповіла артистка оркестру вищої категорії Ганна Присяжна.

Ще один працівник театру, Ігор Присяжнюк, зазначив, що працював тут майже два роки. Але зараз контракт з ним не продовжили. І чоловік не може зрозуміти, чому так сталося, адже працює художником з 1979 року.

Артисти Волинського драмтеатру заявили про масове звільнення (скріншот)

Своєю історією також поділилася переселенка й скрипалька Дарина Кузьменкова, яка приїхала до Луцька з Гуляйполя Запорізької області,

"Вони знають про мою ситуацію в родині, що мені немає куди повертатись, я єдина працююча у своїй родині. Вони знають, що в мене є інвалід-військовий, тобто всі ці людські фактори вони зневажили", - зазначила вона.

З такою ж ситуацією зіштовхнулися й інші працівники театру. З ними не продовжили контракти й вони залишилися без роботи, а керівництво на комунікацію не йде.

Працівники підозрюють, що ситуація виникла ще декілька років тому через гастролі до Польщі. Тоді артисти чули від керівництва, що мусять їхати за кордон, аби не просто виступати, а й зібрати кошти на автівку для ЗСУ. Але потім, зазначає одна з працівниць, ніхто так і не дізнався, чи дійсно театр допоміг армії. А тим, хто їздив на гастролі, не платили навіть добові.

"Закордонні гастролі багато кому не сподобалися, їх припинили. А от хто виступив проти - згодом їм не продовжили контракт", - йдеться в сюжеті.

"А якщо ти не хочеш їхати, то з тобою все. Тоді з тобою диригент не розмовляє, він ігнорує, починає на тебе злитися, бо ти не захотів їхати в Польщу. Я не зобов'язаний, це не моя безпосередня робота", - заявив також артист вищої категорії Олександр Рудчик.

Зараз обов'язки директора драмтеатру виконує шоумен Сергій Скулинець, який відмовився зустрітися з журналістами. А під час телефонної розмови питання щодо контрактів коментував словами про "інше бачення" та "неможливість обговорювати цю тему". Ба більше, відомо, що на роботу в театр Скулинець влаштував свого сина.

"Усе виглядає дуже дивно, адже скорочення штату немає і на позаштатні закордонні гастролі їздити колектив не зобов'язаний. Працівники театру кажуть, що вони не перші. Перед цим теж звільнили багато людей і проблема в тому, що їхні професії дуже вузькопрофільні, і це не Київ, де професійні музиканти можуть з легкістю знайти іншу роботу. Артисти наразі мають намір скаржитися представникам обласної влади", - зазначає Поліщук.