Слава Камінська збурила спільним фото з Януковичем: чому це фейк і як відреагували в мережі

Колишня солістка дуету "НеАнгели" Слава Камінська опублікувала знімок, на якому нібито позує поруч із Віктором Януковичем. Хоча кадр є відвертим фотошопом, медіа активно почали його поширювати, а користувачі гадати - справжнє фото чи ні.

Як реагують в мережі та чому фото несправжнє, пояснює РБК-Україна.

Чому Камінська не фотографувалася з Януковичем

На знімку Камінська стоїть поруч із чоловіком, який візуально нагадує Віктора Януковича. Але є щонайменше три аргументи на користь того, що це просто фотошоп і грубий жарт.

Клуб на фото - не на Канарах. Якщо загуглити назву локації, то можна побачити, що заклад розташований на Ібіці.

Ріст Януковича. Його зріст близько 190 см, коли ж у Слави - 170. На фото чоловік здається майже одного зросту з артисткою.

Фотошоп помітно. На обличчі президента-втікача помітні розмиття, неприродні контури та спотворене освітлення.

Крім того, подібні кадри легко зробити за допомогою штучного інтелекту.

Слава Камінська та "Янукович" (фото: instagram.com/babaslavka)

Як відреагували в мережі

Думки користувачів розділилися. Одні одразу зрозуміли, що фото несправжнє і сприйняли його як жарт, а інші почали критикувати артистку. Деякі телеграм-канали та ЗМІ цілком серйозно сприйняли кадр.

"Навіщо ти фоткаєшся з охоронцями АТБ?" - пожартував Слава Дьомін.

"Я думаю, це фотошоп, бо якби українець зустрів це рило, то селфі не було б, а було б фото трупа з диркою в центрі лоба"...

"Він має бути не на Канарах, а на нарах".

"Вітя, як живий".

"Як зустрінете Путіна, теж селфі попросіть. Що в цих людей в головах?"

"Ви д*ра з ним фоткатися?"

"Якщо це справжнє фото (не фотошоп) то це п*зд*ць".

"Здається ви щойно підписали собі вирок. Навряд чи вам це пробачать".

Що каже штучний інтелект

Окреме сканування світлини через чат GPT показало, що фото містить елементи, які вказують на фотошоп або редагування.

Ось на що радить звернути увагу ШІ, коли розглядає кадр:

Освітлення на обличчях. Обличчя мають різну тональність, що може свідчити про накладання або монтаж.

Чоловік виглядає непропорційно. Його голова здається трохи більша.

Також він виглядає занадто чітко - ніби накладений на фон. Водночас фон трохи розмитий.

Контури та різкість. Контури навколо голови чоловіка виглядають трохи "вирізаними", особливо біля волосся і вух.

Волосся жінки зліва трохи зливається з фоном, але при цьому виглядає природніше, ніж він.

Тінь і відбиття світла. Немає чітких тіней або логічного відбиття світла між ним. Наприклад, від світла нічних ліхтарів. Це ще один можливий маркер редагування.

Де зараз Янукович

У квітні 2025 року Офіс Генерального прокурора повідомляв, що колишній президент переховується в Московській області в селищі Барвіха.

В Україні на нього чекає 15 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до дезертирства.

Раніше у 2019-му його визнали винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни проти України. За це йому світить 13 років тюрми.