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Наталка Карпа показала зворушливу зустріч чоловіка-військового з донькою після довгої розлуки (відео)

Вівторок 24 червня 2025 17:39
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Наталка Карпа показала зворушливу зустріч чоловіка-військового з донькою після довгої розлуки (відео) Чоловік Наталки Карпи з їхньою донькою (фото: instagram.com/natalkakarpa)
Автор: Катерина Собкова

Українська співачка Наталка Карпа опублікувала в мережі зворушливе відео зі своїм чоловіком, військовим Євгеном Тєрєховим і їхньою 5-річною донькою Златою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram артистки.

"Така довгоочікувана зустріч. Нарешті, приїхав тато Злати. Офіційна відпустка", - зазначила вона в підписі до відео.

У короткому ролику вона показала, як тато і дочка зустрілися після довгої розлуки. Раніше Карпа писала, що через службу в ЗСУ її чоловік дуже рідко бачить доньку. Востаннє він приїжджав у грудні 2024 року.

Як відреагували в мережі

Фоловери співачки тут же почали коментувати зворушливе відео:

  • "Щастя"
  • "Дуже красиві"
  • "Плачу"
  • "До сліз. Найцінніше, що може бути"
  • "Радію і плачу від щастя разом із вами"
  • "Безцінні моменти. Діти дуже чекають своїх батьків"
  • "Я аж розревілася".

Наталка Карпа показала зворушливу зустріч чоловіка-військового з донькою після довгої розлуки (відео)

Євген Тєрєхов із донькою Златою (фото: instagram.com/natalkakarpa)

Що відомо про чоловіка Наталки Карпи

З 2014 року Євген Тєрєхов захищав Україну в зоні АТО у складі 20-го батальйону (93 бригади). 27 серпня 2014 року був важко поранений у бою під Мар'їнкою.

Медики дістали з тіла Євгена 83 осколки. Після операцій через титанову пластину в голові отримав прізвисько "Титановий Джексон".

З ним Наталка Карпа познайомилася 2015 року. У 2016 році в День усіх закоханих, на концерті гурту "Антитіла" Терехов освідчився своїй обраниці.

Весілля пара зіграла у вересні того ж року у Львові. А 2019 року в пари народилася донька Злата.

Перед початком повномасштабної війни вони були на межі розлучення - Євген зізнався, що почуття згасли. У цей період Наталка жила окремо з донькою на дачі у Львові та навіть готувала документи на розлучення.

Однак після початку війни все змінилося і після виконання чергового бойового завдання військовий переглянув своє ставлення.

Наталка Карпа показала зворушливу зустріч чоловіка-військового з донькою після довгої розлуки (відео)

Наталка Карпа, Євген Тєрєхов і донька Злата (фото: instagram.com/natalkakarpa)

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