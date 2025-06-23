Співачка і модель ANGELA назвала 4 прості звички, які змінили її тіло після двох пологів
Відома українська співачка та модель ANGELA (Альона Миколайчук), яка після народження двох дітей вражає своєю фізичною формою, поділилася власними секретами підтримки фізичного й емоційного здоров'я.
Про свою фізичну трансформацію, роль психолога в роботі над собою та чому однієї лише пластики недостатньо, аби знайти справжню гармонію, артистка розповіла в коментарі РБК-Україна.
4 поради від ANGELA, які допоможуть бути завжди у формі та гармонії
Після двох пологів жінка має чудову фізичну форму, і відверто зізнається: це результат щоденної праці над собою, як фізичної, так і ментальної.
"Я можу поділитися своєю рутиною можливо, комусь із вас це допоможе. Бо я точно знаю, як важливо в період після пологів знову знайти себе й повернутися до свого тіла з любов’ю, а не з тиском. Коли ти стаєш мамою, ти ніби забуваєш про себе, бо віддаєшся дітям. Але потім має настати момент, коли ти згадаєш: ти ж теж важлива. І не просто мама - ти жінка. Красива, жива, цінна. І тіло твоє, і воно заслуговує любові", - говорить Альона.
Як ANGELA повернула форму після пологів (фото: прес-служба співачки)
Не чекай мотивації - починай з дисципліни
Я вставала й робила, навіть коли не хотілося. І тоді результати стали моєю мотивацією. Коли ти не чекаєш настрою, а просто дієш - тіло починає змінюватись, і це вже надихає продовжувати.
Дисципліна - це як турбота про себе, тільки не з квітами, а з графіком і зусиллям.
Збалансоване харчування без фанатизму
Я не сиджу на жорстких дієтах, просто намагаюсь їсти чисто й з розумом. Якщо дуже хочеться - можу дозволити щось смачненьке.
Головне - це баланс. Харчування не має бути покаранням. Воно має бути підтримкою. Я їм для енергії, для сили, а не для цифри на вагах.
Як ANGELA повернула форму після пологів (фото: прес-служба співачки)
Рух - це життя
Після дітей у мене не було часу на тренажерку, але я багато гуляю, займаюсь вдома і танцюю.
Рух - це не про спортзал, це про життя. Навіть якщо просто танцюєш на кухні з дітьми - це вже активність. І це вже крок до себе. Тіло це відчуває.
Любов до себе - це база
Не карай себе за "неідеальне" тіло. Це тіло подарувало тобі дітей - і воно вже заслуговує на повагу. Коли ти перестаєш себе сварити, починаєш бачити свою красу.
Я не ідеальна, але я себе люблю. І саме ця любов - найкраща косметика, найсильніший фільтр і найкращий спортзал.
Як ANGELA повернула форму після пологів (фото: прес-служба співачки)
Чи робила ANGELA пластичні операції?
Співачка запевняє: не вдавалася до жодних хірургічних втручань, проте не засуджує тих, хто обирає цей шлях.
За її словами, головне - аби зміни були щирим бажанням людини, а не спробою відповідати чужим стандартам краси.
"Кожна людина має право змінювати себе, якщо це робить її щасливішою. Якщо це додає впевненості, кайфу від себе в дзеркалі - чому б і ні? Але тільки тоді, коли це справді твоє щире бажання, а не спроба відповідати комусь чи влізти в чиїсь стандарти", - ділиться співачка.
Як ANGELA повернула форму після пологів (фото: прес-служба співачки)
ANGELA акцентує: зовнішні зміни не замінять глибокої роботи над самооцінкою, страхами й комплексами.
Вона вважає, що справжня трансформація має відбуватись як зовні, так і всередині.
"Я просто хочу, щоб дівчата розуміли: навіть найідеальніше обличчя не вирішить питання самооцінки, тривог чи дитячих комплексів. Якщо всередині тебе болить - філер це не вилікує. Операція може змінити зовнішність, але не змінить ставлення до себе. Якщо є така потреба, операція має бути не замість, а разом із внутрішньою роботою. З психологом, з любов’ю до себе, з прийняттям. Це важливо. Бо зовнішнє без внутрішнього - це тимчасово", - наголошує поп-артистка.
Вона додає, що вирішальним має бути не прагнення до ідеалу, а бажання полюбити себе справжню.
І лише після глибокого самоаналізу варто приймати рішення про хірургічне втручання.
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