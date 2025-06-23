Певица и модель ANGELA назвала 4 простые привычки, которые изменили ее тело после двух родов

Известная украинская певица и модель ANGELA (Алена Миколайчук), которая после рождения двоих детей поражает своей физической формой, поделилась собственными секретами поддержания физического и эмоционального здоровья.

О своей физической трансформации, роли психолога в работе над собой и почему одной лишь пластики недостаточно, чтобы обрести настоящую гармонию, артистка рассказала в комментарии РБК-Украина.

4 совета от ANGELA, которые помогут быть всегда в форме и гармонии

После двух родов женщина имеет прекрасную физическую форму, и откровенно признается: это результат ежедневной работы над собой, как физической, так и ментальной.

"Я могу поделиться своей рутиной возможно, кому-то из вас это поможет. Потому что я точно знаю, как важно в период после родов снова найти себя и вернуться к своему телу с любовью, а не с давлением. Когда ты становишься мамой, ты как бы забываешь о себе, потому что отдаешься детям. Но потом должен наступить момент, когда ты вспомнишь: ты же тоже важна. И не просто мама - ты женщина. Красивая, живая, ценная. И тело твое, и оно заслуживает любви", - говорит Алена.

Как ANGELA вернула форму после родов (фото: пресс-служба певицы)

Не жди мотивации - начинай с дисциплины

Я вставала и делала, даже когда не хотелось. И тогда результаты стали моей мотивацией. Когда ты не ждешь настроения, а просто действуешь - тело начинает меняться, и это уже вдохновляет продолжать.

Дисциплина - это как забота о себе, только не с цветами, а с графиком и усилием.

Сбалансированное питание без фанатизма

Я не сижу на жёстких диетах, просто стараюсь есть чисто и с умом. Если очень хочется - могу позволить что-то вкусненькое.

Главное - это баланс. Питание не должно быть наказанием. Оно должно быть поддержкой. Я ем для энергии, для силы, а не для цифры на весах.

Как ANGELA вернула форму после родов (фото: пресс-служба певицы)

Движение - это жизнь

После детей у меня не было времени на тренажерку, но я много гуляю, занимаюсь дома и танцую.

Движение - это не про спортзал, это про жизнь. Даже если просто танцуешь на кухне с детьми - это уже активность. И это уже шаг к себе. Тело это чувствует.

Любовь к себе - это база

Не наказывай себя за "неидеальное" тело. Это тело подарило тебе детей - и оно уже заслуживает уважения. Когда ты перестаешь себя ругать, начинаешь видеть свою красоту.

Я не идеальна, но я себя люблю. И именно эта любовь - лучшая косметика, самый сильный фильтр и лучший спортзал.

Как ANGELA вернула форму после родов (фото: пресс-служба певицы)

Делала ли ANGELA пластические операции?

Певица уверяет: не прибегала ни к каким хирургическим вмешательствам, однако не осуждает тех, кто выбирает этот путь.

По ее словам, главное - чтобы изменения были искренним желанием человека, а не попыткой соответствовать чужим стандартам красоты.

"Каждый человек имеет право менять себя, если это делает его счастливее. Если это придает уверенности, кайфа от себя в зеркале - почему бы и нет? Но только тогда, когда это действительно твое искреннее желание, а не попытка соответствовать кому-то или влезть в чьи-то стандарты", - делится певица.

Как ANGELA вернула форму после родов (фото: пресс-служба певицы)

ANGELA акцентирует: внешние изменения не заменят глубокой работы над самооценкой, страхами и комплексами.

Она считает, что настоящая трансформация должна происходить как снаружи, так и внутри.

"Я просто хочу, чтобы девушки понимали: даже самое идеальное лицо не решит вопрос самооценки, тревог или детских комплексов. Если внутри тебя болит - филлер это не вылечит. Операция может изменить внешность, но не изменит отношение к себе. Если есть такая потребность, операция должна быть не вместо, а вместе с внутренней работой. С психологом, с любовью к себе, с принятием. Это важно. Потому что внешнее без внутреннего - это временно", - отмечает поп-артистка.

Она добавляет, что решающим должно быть не стремление к идеалу, а желание полюбить себя настоящую.

И только после глубокого самоанализа следует принимать решение о хирургическом вмешательстве.