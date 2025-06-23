Співачка і модель ANGELA назвала 4 прості звички, які змінили її тіло після двох пологів

4 поради від ANGELA, які допоможуть бути завжди у формі та гармонії

Після двох пологів жінка має чудову фізичну форму, і відверто зізнається: це результат щоденної праці над собою, як фізичної, так і ментальної.

"Я можу поділитися своєю рутиною можливо, комусь із вас це допоможе. Бо я точно знаю, як важливо в період після пологів знову знайти себе й повернутися до свого тіла з любов’ю, а не з тиском. Коли ти стаєш мамою, ти ніби забуваєш про себе, бо віддаєшся дітям. Але потім має настати момент, коли ти згадаєш: ти ж теж важлива. І не просто мама - ти жінка. Красива, жива, цінна. І тіло твоє, і воно заслуговує любові", - говорить Альона.

Як ANGELA повернула форму після пологів (фото: прес-служба співачки)

Не чекай мотивації - починай з дисципліни

Я вставала й робила, навіть коли не хотілося. І тоді результати стали моєю мотивацією. Коли ти не чекаєш настрою, а просто дієш - тіло починає змінюватись, і це вже надихає продовжувати.

Дисципліна - це як турбота про себе, тільки не з квітами, а з графіком і зусиллям.

Збалансоване харчування без фанатизму

Я не сиджу на жорстких дієтах, просто намагаюсь їсти чисто й з розумом. Якщо дуже хочеться - можу дозволити щось смачненьке.

Головне - це баланс. Харчування не має бути покаранням. Воно має бути підтримкою. Я їм для енергії, для сили, а не для цифри на вагах.

Як ANGELA повернула форму після пологів (фото: прес-служба співачки)

Рух - це життя

Після дітей у мене не було часу на тренажерку, але я багато гуляю, займаюсь вдома і танцюю.

Рух - це не про спортзал, це про життя. Навіть якщо просто танцюєш на кухні з дітьми - це вже активність. І це вже крок до себе. Тіло це відчуває.

Любов до себе - це база

Не карай себе за "неідеальне" тіло. Це тіло подарувало тобі дітей - і воно вже заслуговує на повагу. Коли ти перестаєш себе сварити, починаєш бачити свою красу.

Я не ідеальна, але я себе люблю. І саме ця любов - найкраща косметика, найсильніший фільтр і найкращий спортзал.

Як ANGELA повернула форму після пологів (фото: прес-служба співачки)

Чи робила ANGELA пластичні операції?

Співачка запевняє: не вдавалася до жодних хірургічних втручань, проте не засуджує тих, хто обирає цей шлях.

За її словами, головне - аби зміни були щирим бажанням людини, а не спробою відповідати чужим стандартам краси.

"Кожна людина має право змінювати себе, якщо це робить її щасливішою. Якщо це додає впевненості, кайфу від себе в дзеркалі - чому б і ні? Але тільки тоді, коли це справді твоє щире бажання, а не спроба відповідати комусь чи влізти в чиїсь стандарти", - ділиться співачка.

Як ANGELA повернула форму після пологів (фото: прес-служба співачки)

ANGELA акцентує: зовнішні зміни не замінять глибокої роботи над самооцінкою, страхами й комплексами.

Вона вважає, що справжня трансформація має відбуватись як зовні, так і всередині.

"Я просто хочу, щоб дівчата розуміли: навіть найідеальніше обличчя не вирішить питання самооцінки, тривог чи дитячих комплексів. Якщо всередині тебе болить - філер це не вилікує. Операція може змінити зовнішність, але не змінить ставлення до себе. Якщо є така потреба, операція має бути не замість, а разом із внутрішньою роботою. З психологом, з любов’ю до себе, з прийняттям. Це важливо. Бо зовнішнє без внутрішнього - це тимчасово", - наголошує поп-артистка.

Вона додає, що вирішальним має бути не прагнення до ідеалу, а бажання полюбити себе справжню.

І лише після глибокого самоаналізу варто приймати рішення про хірургічне втручання.