"Справжній Геґрід!" Перші кадри зі зйомок серіалу про Гаррі Поттера спантеличили фанів

Що відомо про зйомки серіалу "Гаррі Поттер"

Акторів в образах юного чарівника Гаррі Поттера та велетня Геґріда помітили на Боро Хай-стріт біля Лондонського мосту. На відео можна побачити 11-річного Домініка Маклафліна, саме він грає Гаррі, та Ніка Фроста, якому дісталася роль Геґріда.

Домінік виглядав зосередженим у характерному образі: рюкзак, широкі джинси та культові круглі окуляри. А от Ніка фанати могли б і не впізнати. Він максимально перевтілився в образ Геґріда.

Кадр зі зйомок серіалу "Гаррі Поттер" (скріншот)

Кучеряве волосся, густа борода і довгий хакі-піджак змінили актора до невпізнаваності. А ще на його обличчі можна помітити чорні крапки. Виявилося, це частина технології для створення збільшеного образу Геґріда, адже в історії про Поттера він має бути дуже високим.

Реакція мережі

Нове відео спантеличило фанів. Обговорення серіалу провокувало чимало суперечок, адже не всі були задоволені кастом акторів. Але нині сумніви багатьох поттероманів зникають. Юзери пишуть: