Стало відомо, де зараз Христина Соловій, і чим вона займається (фото)

Українська співачка Христина Соловій останнім часом рідко з'являється на публіці або ділиться новим музичним матеріалом. Свій останній великий концерт вона дала у Києві минулого року.

Де зараз співачка та чим займається, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.

Де зараз Христина Соловій

Артистка нині перебуває на відпочинку в Іспанії. Відповідними кадрами вона поділилася у своєму фотоблозі.

Зірка поділилася спогадами про країну. Колись її тато відправився туди на заробітки, аби забезпечити гарне майбутнє доньці.

"Ми довго не бачились і я страшенно сумувала. Але я цього не памʼятаю. А от іспанську майстрову гітару, яку він привіз і грав мені та мамі іспанські пісні вранці - не забуду ніколи. Мені навіть дозволили в той день не йти до школи", - пригадала вона.

Чим зараз займається Соловій

Христина влаштувала собі яскраву відпустку: насолоджувалася прогулянкою на яхті, плавала та відвідувала різноманітні заклади.

Де зараз Христина Соловій (фото: instagram.com/soloviyka)

Для сонячної Іспанії зірка приміряла кілька літніх образів. Для відпочинку біля води вона обрала синє бікіні та червоний купальник. Для вечірньої прогулянки у місті - яскраву сукню коралового відтінку.

Як Соловій відпочиває в Іспанії (фото: instagram.com/soloviyka)

Раніше у травні співачка ділилася кадрами з Парижу. Тоді вона зізналася, що відпустка надихнула на нові творчі доробки.

"Вам теж після подорожей хочеться творити й любити?" - підписала фото вона.

Христина Соловій в Парижі (фото: instagram.com/soloviyka)

А нещодавно зірка анонсувала продовження робити над новим музичним матеріалом, опублікувавши фото зі студії.

"Концертів чи нових пісень?" - заінтригувала вона.

Чим займається Соловій (фото: instagram.com/soloviyka)

Що відомо про Христину Соловій

Народилася 17 січня 1993 року в Дрогобичі на Львівщині. Здобула популярність завдяки участі у шоу "Голос країни". На початку кар'єри працювала зі Святославом Вакарчуком.

У 2015 році випустила дебютний альбом "Жива вода", поєднавши у ньому лемківські та українські народні пісні з авторськими композиціями.

У листопаді 2024 року оголосила про паузу у концертній діяльності, пояснивши це необхідністю зосередитись на створенні нового матеріалу.

Серед відомих хітів артистки - "Хто як не ти", "Шкідлива звичка", "Тримай".

Наприкінці квітня цього року разом з репером Паліндромом презентувала трек про кохання "Холодна кров".