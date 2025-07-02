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Стало известно, где сейчас Кристина Соловий, и чем она занимается (фото)

Среда 02 июля 2025 09:01
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Стало известно, где сейчас Кристина Соловий, и чем она занимается (фото) Кристина Соловий сейчас (фото: instagram.com/soloviyka)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинская певица Кристина Соловий в последнее время редко появляется на публике или делится новым музыкальным материалом. Свой последний большой концерт она дала в Киеве в прошлом году.

Где сейчас певица и чем занимается, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.

Где сейчас Кристина Соловий

Артистка сейчас находится на отдыхе в Испании. Соответствующими кадрами она поделилась в своем фотоблоге.

Звезда поделилась воспоминаниями о стране. Когда-то ее папа отправился туда на заработки, чтобы обеспечить хорошее будущее дочери.

"Мы долго не виделись и я очень скучала. Но я этого не помню. А вот испанскую мастерскую гитару, которую он привез и играл мне и маме испанские песни по утрам - не забуду никогда. Мне даже разрешили в тот день не идти в школу", - вспомнила она.

Чем сейчас занимается Соловий

Кристина устроила себе яркий отпуск: наслаждалась прогулкой на яхте, плавала и посещала различные заведения.

Где сейчас Кристина Соловий (фото: instagram.com/soloviyka)

Для солнечной Испании звезда примерила несколько летних образов. Для отдыха у воды она выбрала синее бикини и красный купальник. Для вечерней прогулки в городе - яркое платье кораллового оттенка.

Как Соловий отдыхает в Испании (фото: instagram.com/soloviyka)

Ранее в мае певица делилась кадрами из Парижа. Тогда она призналась, что отпуск вдохновил на новые творческие работы.

"Вам тоже после путешествий хочется творить и любить?" - подписала фото она.

Кристина Соловий в Париже (фото: instagram.com/soloviyka)

А недавно звезда анонсировала продолжение работы над новым музыкальным материалом, опубликовав фото из студии.

"Концертов или новых песен?" - заинтриговала она.

Стало известно, где сейчас Кристина Соловий, и чем она занимается (фото)Чем занимается Соловий (фото: instagram.com/soloviyka)

Что известно о Кристине Соловий

Родилась 17 января 1993 года в Дрогобыче во Львовской области. Получила известность благодаря участию в шоу "Голос країни". В начале карьеры работала со Святославом Вакарчуком.

В 2015 году выпустила дебютный альбом "Жива вода", соединив в нем лемковские и украинские народные песни с авторскими композициями.

В ноябре 2024 года объявила о паузе в концертной деятельности, объяснив это необходимостью сосредоточиться на создании нового материала.

Среди известных хитов артистки - "Хто як не ти", "Шкідлива звичка", "Тримай".

В конце апреля этого года вместе с рэпером Палиндромом презентовала трек о любви "Холодна кров".

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