Стало известно, где сейчас Кристина Соловий, и чем она занимается (фото)
Украинская певица Кристина Соловий в последнее время редко появляется на публике или делится новым музыкальным материалом. Свой последний большой концерт она дала в Киеве в прошлом году.
Где сейчас певица и чем занимается, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.
Где сейчас Кристина Соловий
Артистка сейчас находится на отдыхе в Испании. Соответствующими кадрами она поделилась в своем фотоблоге.
Звезда поделилась воспоминаниями о стране. Когда-то ее папа отправился туда на заработки, чтобы обеспечить хорошее будущее дочери.
"Мы долго не виделись и я очень скучала. Но я этого не помню. А вот испанскую мастерскую гитару, которую он привез и играл мне и маме испанские песни по утрам - не забуду никогда. Мне даже разрешили в тот день не идти в школу", - вспомнила она.
Чем сейчас занимается Соловий
Кристина устроила себе яркий отпуск: наслаждалась прогулкой на яхте, плавала и посещала различные заведения.
Для солнечной Испании звезда примерила несколько летних образов. Для отдыха у воды она выбрала синее бикини и красный купальник. Для вечерней прогулки в городе - яркое платье кораллового оттенка.
Ранее в мае певица делилась кадрами из Парижа. Тогда она призналась, что отпуск вдохновил на новые творческие работы.
"Вам тоже после путешествий хочется творить и любить?" - подписала фото она.
А недавно звезда анонсировала продолжение работы над новым музыкальным материалом, опубликовав фото из студии.
"Концертов или новых песен?" - заинтриговала она.
Чем занимается Соловий (фото: instagram.com/soloviyka)
Что известно о Кристине Соловий
Родилась 17 января 1993 года в Дрогобыче во Львовской области. Получила известность благодаря участию в шоу "Голос країни". В начале карьеры работала со Святославом Вакарчуком.
В 2015 году выпустила дебютный альбом "Жива вода", соединив в нем лемковские и украинские народные песни с авторскими композициями.
В ноябре 2024 года объявила о паузе в концертной деятельности, объяснив это необходимостью сосредоточиться на создании нового материала.
Среди известных хитов артистки - "Хто як не ти", "Шкідлива звичка", "Тримай".
В конце апреля этого года вместе с рэпером Палиндромом презентовала трек о любви "Холодна кров".
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