Стало відомо, де зараз Христина Соловій, і чим вона займається (фото)

Українська співачка Христина Соловій останнім часом рідко з'являється на публіці або ділиться новим музичним матеріалом. Свій останній великий концерт вона дала у Києві минулого року.
Де зараз співачка та чим займається, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.
Артистка нині перебуває на відпочинку в Іспанії. Відповідними кадрами вона поділилася у своєму фотоблозі.
Зірка поділилася спогадами про країну. Колись її тато відправився туди на заробітки, аби забезпечити гарне майбутнє доньці.
"Ми довго не бачились і я страшенно сумувала. Але я цього не памʼятаю. А от іспанську майстрову гітару, яку він привіз і грав мені та мамі іспанські пісні вранці - не забуду ніколи. Мені навіть дозволили в той день не йти до школи", - пригадала вона.
Христина влаштувала собі яскраву відпустку: насолоджувалася прогулянкою на яхті, плавала та відвідувала різноманітні заклади.
Для сонячної Іспанії зірка приміряла кілька літніх образів. Для відпочинку біля води вона обрала синє бікіні та червоний купальник. Для вечірньої прогулянки у місті - яскраву сукню коралового відтінку.
Раніше у травні співачка ділилася кадрами з Парижу. Тоді вона зізналася, що відпустка надихнула на нові творчі доробки.
"Вам теж після подорожей хочеться творити й любити?" - підписала фото вона.
А нещодавно зірка анонсувала продовження робити над новим музичним матеріалом, опублікувавши фото зі студії.
"Концертів чи нових пісень?" - заінтригувала вона.
Народилася 17 січня 1993 року в Дрогобичі на Львівщині. Здобула популярність завдяки участі у шоу "Голос країни". На початку кар'єри працювала зі Святославом Вакарчуком.
У 2015 році випустила дебютний альбом "Жива вода", поєднавши у ньому лемківські та українські народні пісні з авторськими композиціями.
У листопаді 2024 року оголосила про паузу у концертній діяльності, пояснивши це необхідністю зосередитись на створенні нового матеріалу.
Серед відомих хітів артистки - "Хто як не ти", "Шкідлива звичка", "Тримай".
Наприкінці квітня цього року разом з репером Паліндромом презентувала трек про кохання "Холодна кров".
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