Стало відомо, у якому стані зараз Брюс Вілліс: дружина розкрила правду

Дружина Брюса Вілліса, 49-річна Емма Хемінг, вперше детально розповіла, у якому зараз стані голлівудський актор. Йому раніше діагностували рідкісну та невиліковну фронтотемпоральну деменцію (ФТД).

Як повідомляє РБК-Україна , на таку відвертість Емма наважилася в спеціальному випуску ABC "Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey".

Що сказала дружина Вілліса про його стан

Раніше в медіа говорили, що здоров'я зірки значно погіршилося, внаслідок чого він не може говорити, читати та ходити.

Емма зізналася, що протягом майже трирічної боротьби з деменцією мозок актора "підводить його". Проте фізично він в доброму здоров'ї.

"Брюс усе ще дуже рухливий. Загалом він у чудовому стані здоров’я. Знаєте, просто мозок підводить його", - розповіла вона.

Водночас Емма прокоментувала, як деменція вплинула на мовлення чоловіка.

"Так, мовлення зникає, але ми навчилися адаптуватися. У нас є свій спосіб спілкування з ним - просто інший", - додала вона.

Брюс Вілліс (фото: instagram.com/emmahemingwillis)

В родині все ще трапляються моменти, коли 70-річний актор проявляє свою харизматичну особистість.

"У нас все ще бувають такі миті... Це його сміх. Такий щирий, глибокий сміх. Іноді можна побачити той блиск в очах чи легку усмішку - і мене це просто переносить", - поділилася вона.

Проте, на жаль, такі миттєвості тривають недовго.

"Так само швидко, як ці миті з’являються, вони й зникають. Це складно. Але я вдячна. Я вдячна, що мій чоловік усе ще присутній тут", - резюмувала вона.

Дружина Вілліса розповіла про його стан (скриншот з відео)​​​​​​​

Як Емма дізналася про хворобу Брюса

Першими ознаками стали зміни в його поведінці.

Той, хто раніше був активним та балакучим, почав дистанціюватися, менше цікавитися життям рідних та дедалі частіше мовчати.

Здавалося, що він почав втрачати слова. Знову з'явилося дитяче заїкання.

"Відчувалося певне відсторонення, холодність, що було не схоже на Брюса, який завжди був теплим і ніжним. Перехід у повну протилежність був тривожним і лякав", - пояснила Хемінг.

Ці сигнали змусили звернутися до лікаря. Про діагноз вона раніше не чула, а сам актор, як і більшість хворих, навіть не усвідомлював, що з ним щось не так.

"Я не думаю, що Брюс по-справжньому склав усе докупи", - зазначила його дружина.



Нагадаємо, зірка "Міцного горішка" покинув акторську кар'єру ще у 2022 році на тлі розвитку афазії.

Проте Вже наступного року стало відомо, що цей стан викликала ФТД.

У цей непростий період поруч з актором залишаються його найближчі - дружина та їхні доньки Мейбл і Евелін.

Підтримують й старші дочки від шлюбу з Демі Мур - Румер, Скаут і Таллулу.

До речі, самі Демі теж не віддаляється й продовжує бути поруч із колишнім чоловіком.