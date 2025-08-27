Стало известно, в каком состоянии сейчас Брюс Уиллис: жена раскрыла правду
Жена Брюса Уиллиса, 49-летняя Эмма Хеминг, впервые подробно рассказала, в каком сейчас состоянии голливудский актер. Ему ранее диагностировали редкую и неизлечимую фронтотемпоральную деменцию (ФТД).
Как сообщает РБК-Украина, на такую откровенность Эмма решилась в специальном выпуске ABC "Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey".
Что сказала жена Уиллиса о его состоянии
Ранее в медиа говорили, что здоровье звезды значительно ухудшилось, в результате чего он не может говорить, читать и ходить.
Эмма призналась, что в течение почти трехлетней борьбы с деменцией мозг актера "подводит его". Однако физически у него хорошее здоровье.
"Брюс все еще очень подвижен. В целом он в отличном состоянии здоровья. Знаете, просто мозг подводит его", - рассказала она.
В то же время жена прокомментировала, как деменция повлияла на речь мужа.
"Да, речь исчезает, но мы научились адаптироваться. У нас есть свой способ общения с ним - просто другой", - добавила она.
Брюс Уиллис (фото: instagram.com/emmahemingwillis)
В семье все еще случаются моменты, когда 70-летний актер проявляет свою харизматическую личность.
"У нас все еще бывают такие моменты... Это его смех. Такой искренний, глубокий смех. Иногда можно увидеть тот блеск в глазах или легкую улыбку - и меня это просто переносит", - поделилась она.
Однако, к сожалению, такие мгновения длятся недолго.
"Так же быстро, как эти мгновения появляются, они и исчезают. Это сложно. Но я благодарна. Я благодарна, что мой муж все еще присутствует здесь", - резюмировала она.
Жена Уиллиса рассказала о его состоянии (скриншот из видео)
Как Эмма узнала о болезни Брюса
Первыми признаками стали изменения в его поведении.
Тот, кто раньше был активным и разговорчивым, начал отдаляться, меньше интересоваться жизнью родных и чаще молчать.
Казалось, что он начал терять слова. Снова появилось детское заикание.
"Чувствовалось некое отстранение, холодность, что было не похоже на Брюса, который всегда был теплым и нежным. Переход в полную противоположность был тревожным и пугающим", - объяснила Хеминг.
Эти сигналы заставили обратиться к врачу. О диагнозе она раньше не слышала, а сам актер, как и большинство больных, даже не осознавал, что с ним что-то не так.
"Я не думаю, что Брюс по-настоящему сложил все воедино", - отметила его жена.
Напомним, звезда "Крепкого орешка" покинул актерскую карьеру еще в 2022 году на фоне развития афазии.
Однако уже в следующем году стало известно, что это состояние вызвала ФТД.
В этот непростой период рядом с актером остаются его близкие - жена и их дочери Мейбл и Эвелин.
Поддерживают и старшие дочери от брака с Деми Мур - Румер, Скаут и Таллулу.
Кстати, сама Деми тоже не отдаляется и продолжает быть рядом с бывшим мужем.
Вас также может заинтересовать:
- Взрослая дочь Уиллиса шокировала семейным ритуалом
- Деми Мур показала 70-летнего Брюса Уиллиса в окружении дочерей
- Какой диагноз обнаружили у дочери Уиллиса.