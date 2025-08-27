ua en ru
Среда 27 августа 2025 08:15
Стало известно, в каком состоянии сейчас Брюс Уиллис: жена раскрыла правду Брюс Уиллис все еще подвижен, но мозг его подводит (фото: instagram.com/demimoore)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Жена Брюса Уиллиса, 49-летняя Эмма Хеминг, впервые подробно рассказала, в каком сейчас состоянии голливудский актер. Ему ранее диагностировали редкую и неизлечимую фронтотемпоральную деменцию (ФТД).

Как сообщает РБК-Украина, на такую откровенность Эмма решилась в специальном выпуске ABC "Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey".

Что сказала жена Уиллиса о его состоянии

Ранее в медиа говорили, что здоровье звезды значительно ухудшилось, в результате чего он не может говорить, читать и ходить.

Эмма призналась, что в течение почти трехлетней борьбы с деменцией мозг актера "подводит его". Однако физически у него хорошее здоровье.

"Брюс все еще очень подвижен. В целом он в отличном состоянии здоровья. Знаете, просто мозг подводит его", - рассказала она.

В то же время жена прокомментировала, как деменция повлияла на речь мужа.

"Да, речь исчезает, но мы научились адаптироваться. У нас есть свой способ общения с ним - просто другой", - добавила она.

Стало известно, в каком состоянии сейчас Брюс Уиллис: жена раскрыла правдуБрюс Уиллис (фото: instagram.com/emmahemingwillis)

В семье все еще случаются моменты, когда 70-летний актер проявляет свою харизматическую личность.

"У нас все еще бывают такие моменты... Это его смех. Такой искренний, глубокий смех. Иногда можно увидеть тот блеск в глазах или легкую улыбку - и меня это просто переносит", - поделилась она.

Однако, к сожалению, такие мгновения длятся недолго.

"Так же быстро, как эти мгновения появляются, они и исчезают. Это сложно. Но я благодарна. Я благодарна, что мой муж все еще присутствует здесь", - резюмировала она.

Стало известно, в каком состоянии сейчас Брюс Уиллис: жена раскрыла правдуЖена Уиллиса рассказала о его состоянии (скриншот из видео)

Как Эмма узнала о болезни Брюса

Первыми признаками стали изменения в его поведении.

Тот, кто раньше был активным и разговорчивым, начал отдаляться, меньше интересоваться жизнью родных и чаще молчать.

Казалось, что он начал терять слова. Снова появилось детское заикание.

"Чувствовалось некое отстранение, холодность, что было не похоже на Брюса, который всегда был теплым и нежным. Переход в полную противоположность был тревожным и пугающим", - объяснила Хеминг.

Эти сигналы заставили обратиться к врачу. О диагнозе она раньше не слышала, а сам актер, как и большинство больных, даже не осознавал, что с ним что-то не так.

"Я не думаю, что Брюс по-настоящему сложил все воедино", - отметила его жена.


Напомним, звезда "Крепкого орешка" покинул актерскую карьеру еще в 2022 году на фоне развития афазии.

Однако уже в следующем году стало известно, что это состояние вызвала ФТД.

В этот непростой период рядом с актером остаются его близкие - жена и их дочери Мейбл и Эвелин.

Поддерживают и старшие дочери от брака с Деми Мур - Румер, Скаут и Таллулу.

Кстати, сама Деми тоже не отдаляется и продолжает быть рядом с бывшим мужем.

