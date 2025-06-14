Старший - в ЗСУ. Ігор Кондратюк розповів, чим займаються його діти

Відомий музичний продюсер Ігор Кондратюк вперше за тривалий час розповів про своїх нащадків. З дружиною Олександрою в нього є сини Сергій та Данило, а також донька Поліна.

Як повідомляє РБК-Україна, Кондратюк поділився подробицями про своїх дітей в інтерв'ю OBOZ.

Продюсер раніше вперше показав вже дорослу доньку. Вона закінчила чотири роки навчання в Arizona State University і здобула там ступінь бакалавра за спеціальністю аерокосмічна інженерія.

Як пояснив Кондратюк, любов доньки до науки може бути родинною рисою. Він сам захоплювався астрономією в шкільні роки. Навіть три роки вчився на відповідному факультеті в університеті Шевченка.

"Потім перевівся на загальну фізику й закінчив кафедру оптики твердого тіла", - поділився він.

Колись знімальна група "Караоке на Майдані" подарувала йому телескоп. Відтоді він разом з донькою почав спостерігати за зірками, дивитися документальні фільми та багато говорити про космос.

Коли Кондратюк ділився рідкісною світлиною з донькою, він зазначив, що дуже пишається її успіхами. Поліна зуміла закінчити навчання з відзнакою.

"Вона (відзнака - ред.) має назву Moeur Award, і її отримують ті, хто за 8 семестрів отримували всі оцінки не нижче. Моя розумна красуня. Люблю безмежно", - написав тоді він.

Як виглядає дочка Кондратюка (фото: facebook.com/kondratjukigor)

Трохи Ігор розповів і про своїх синів. Старший Сергій, як з'ясувалося, служить у війську.

Хлопець долучився до Сил оборони як доброволець ще у вересні 2023 року. Нині він у 46-й окремій десантно-штурмовій бригаді.

А от молодший Іван поки що не служить. Він працює.

"Це все що я можу про них сказати", - лаконічно додав він.

Цікаво, що раніше Козловський висловився про службу сина Кондратюка в ЗСУ. В інтерв'ю проєкту "Марічка" він попросив вибачення у продюсера і побажав, аби його нащадок повертався живим і здоровим.

"Я знаю, що таке батьківське серце і як ти переживаєш за свою дитину. Тому я бажаю, щоб ваш син, Ігоре, повернувся живим, цілим, здоровим і щасливим. Щоб він ще прожив довге та щасливе життя. І я взагалі хочу, щоб усі діти, усі сини, усі дочки нашої країни повернулися", - казав він.

Нагадаємо, Козловський і Кондратюк остаточно поставили крапку в багаторічній війні.

Раніше ми розповідали, як артисту вдалося закрити багатомільйонний борг перед колишнім продюсером.