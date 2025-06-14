Старший - в ЗСУ. Ігор Кондратюк розповів, чим займаються його діти
Відомий музичний продюсер Ігор Кондратюк вперше за тривалий час розповів про своїх нащадків. З дружиною Олександрою в нього є сини Сергій та Данило, а також донька Поліна.
Як повідомляє РБК-Україна, Кондратюк поділився подробицями про своїх дітей в інтерв'ю OBOZ.
Продюсер раніше вперше показав вже дорослу доньку. Вона закінчила чотири роки навчання в Arizona State University і здобула там ступінь бакалавра за спеціальністю аерокосмічна інженерія.
Як пояснив Кондратюк, любов доньки до науки може бути родинною рисою. Він сам захоплювався астрономією в шкільні роки. Навіть три роки вчився на відповідному факультеті в університеті Шевченка.
"Потім перевівся на загальну фізику й закінчив кафедру оптики твердого тіла", - поділився він.
Колись знімальна група "Караоке на Майдані" подарувала йому телескоп. Відтоді він разом з донькою почав спостерігати за зірками, дивитися документальні фільми та багато говорити про космос.
Коли Кондратюк ділився рідкісною світлиною з донькою, він зазначив, що дуже пишається її успіхами. Поліна зуміла закінчити навчання з відзнакою.
"Вона (відзнака - ред.) має назву Moeur Award, і її отримують ті, хто за 8 семестрів отримували всі оцінки не нижче. Моя розумна красуня. Люблю безмежно", - написав тоді він.
Як виглядає дочка Кондратюка (фото: facebook.com/kondratjukigor)
Трохи Ігор розповів і про своїх синів. Старший Сергій, як з'ясувалося, служить у війську.
Хлопець долучився до Сил оборони як доброволець ще у вересні 2023 року. Нині він у 46-й окремій десантно-штурмовій бригаді.
А от молодший Іван поки що не служить. Він працює.
"Це все що я можу про них сказати", - лаконічно додав він.
Цікаво, що раніше Козловський висловився про службу сина Кондратюка в ЗСУ. В інтерв'ю проєкту "Марічка" він попросив вибачення у продюсера і побажав, аби його нащадок повертався живим і здоровим.
"Я знаю, що таке батьківське серце і як ти переживаєш за свою дитину. Тому я бажаю, щоб ваш син, Ігоре, повернувся живим, цілим, здоровим і щасливим. Щоб він ще прожив довге та щасливе життя. І я взагалі хочу, щоб усі діти, усі сини, усі дочки нашої країни повернулися", - казав він.
Нагадаємо, Козловський і Кондратюк остаточно поставили крапку в багаторічній війні.
Раніше ми розповідали, як артисту вдалося закрити багатомільйонний борг перед колишнім продюсером.
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