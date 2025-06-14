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Старший - в ВСУ. Игорь Кондратюк рассказал, чем занимаются его дети

Суббота 14 июня 2025 18:07
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Старший - в ВСУ. Игорь Кондратюк рассказал, чем занимаются его дети Старший сын Кондратюка служит в ВСУ (фото: facebook.com/kondratjukigor)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Известный музыкальный продюсер Игорь Кондратюк впервые за долгое время рассказал о своих потомках. С женой Александрой у него есть сыновья Сергей и Даниил, а также дочь Полина.

Как сообщает РБК-Украина, Кондратюк поделился подробностями о своих детях в интервью OBOZ.

Продюсер ранее впервые показал уже взрослую дочь. Она закончила четыре года обучения в Arizona State University и получила там степень бакалавра по специальности аэрокосмическая инженерия.

Как пояснил Кондратюк, любовь дочери к науке может быть семейной чертой. Он сам увлекался астрономией в школьные годы. Даже три года учился на соответствующем факультете в университете Шевченко.

"Потом перевелся на общую физику и закончил кафедру оптики твердого тела", - поделился он.

Когда-то съемочная группа "Караоке на Майдане" подарила ему телескоп. С тех пор он вместе с дочкой начал наблюдать за звездами, смотреть документальные фильмы и много говорить о космосе.

Когда Кондратюк делился редкой фотографией с дочерью, он отметил, что очень гордится ее успехами. Полина сумела закончить обучение с отличием.

"Она (отличие - ред.) называется Moeur Award, и ее получают те, кто за 8 семестров получали все оценки не ниже. Моя умная красавица. Люблю безгранично", - написал тогда он.

Старший - в ВСУ. Игорь Кондратюк рассказал, чем занимаются его детиКак выглядит дочь Кондратюка (фото: facebook.com/kondratjukigor)

Немного Игорь рассказал и о своих сыновьях. Старший Сергей, как выяснилось, служит в армии.

Парень присоединился к Силам обороны как доброволец еще в сентябре 2023 года. Сейчас он в 46-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

А вот младший Иван пока не служит. Он работает.

"Это все что я могу о них сказать", - лаконично добавил он.

Интересно, что ранее Козловский высказался о службе сына Кондратюка в ВСУ. В интервью проекту "Маричка" он попросил прощения у продюсера и пожелал, чтобы его потомок возвращался живым и здоровым.

"Я знаю, что такое родительское сердце и как ты переживаешь за своего ребенка. Поэтому я желаю, чтобы ваш сын, Игорь, вернулся живым, целым, здоровым и счастливым. Чтобы он еще прожил долгую и счастливую жизнь. И я вообще хочу, чтобы все дети, все сыновья, все дочери нашей страны вернулись", - говорил он.

Напомним, Козловский и Кондратюк окончательно поставили точку в многолетней войне.

Ранее мы рассказывали, как артисту удалось закрыть многомиллионный долг перед бывшим продюсером.

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