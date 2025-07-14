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Стартували зйомки нового "Гаррі Поттера": у мережі з’явився перший кадр

Понеділок 14 липня 2025 18:43
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Стартували зйомки нового "Гаррі Поттера": у мережі з’явився перший кадр Кадр з фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь"
Автор: Іванна Пашкевич

Телесеріал HBO "Гаррі Поттер" офіційно розпочав зйомки на студії Warner Bros. Studios Leavesden у Великій Британії. І вже з'явився перший кадр зі знімального майданчика.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Variety.

Стартували зйомки нового "Гаррі Поттера"

Довгоочікуване повернення до світу Дж. К. Роулінг відбувається майже через 14 років після виходу останнього фільму франшизи - "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 2".

У центрі сюжету - молодий Гаррі Поттер, роль якого виконує Домінік Маклафлін.

Він вже з’явився в перших кадрах серіалу у впізнаваному образі: у круглих окулярах і шкільній формі.

Стартували зйомки нового &quot;Гаррі Поттера&quot;: у мережі з’явився перший кадрДомінік Маклафлін у ролі нового "Гаррі Поттера" (фото: hbomax.com)

Разом з ним у головних ролях - Арабелла Стентон (Герміона Грейнджер) та Алістер Стаут (Рон Візлі).

Для цих ролей було обрано акторів з-понад 30 тисяч претендентів, які проходили кастинг минулої осені.

Новий серіал, який планують випустити у 2027 році на HBO та HBO Max, створюється під керівництвом шоуранерки Франчески Гардінер та режисера Марка Майлода ("Спадкоємність").

Історія слідкує за Гаррі, який дізнається, що він чарівник, залишає звичайне життя та вступає до школи чаклунства Гоґвортс, де знайомиться з Роном і Герміоною і бореться зі злом на чолі з Волдемортом.

У серіалі також зіграють відомі актори: Джон Літгоу (Албус Дамблдор), Джанет МакТір (Мінерва Макґонеґел), Папа Ессієду (Северус Снейп), Нік Фрост (Рубеус Геґрід) та інші.

Стартували зйомки нового &quot;Гаррі Поттера&quot;: у мережі з’явився перший кадрПостер до нового серіалу про Гаррі Поттера

Крім того, до проєкту долучилися Бел Паулі і Деніел Ріґбі у ролях Петунії та Вернона Дурслі.

Кожна книга із семи томів стане окремим сезоном серіалу. Зйомки першого сезону триватимуть орієнтовно до весни 2026 року, після чого розпочнеться виробництво другого.

До команди також приєдналися провідні фахівці з костюмів, операторської роботи, візуальних ефектів, постановки трюків та художнього оформлення.

Сценарій і виконання продюсерських функцій покладені на Франческу Гардінер, а серіал створюється у співпраці HBO, Brontë Film and TV і Warner Bros. Television, за участю Дж. К. Роулінг, Ніла Блера, Рут Кенлі-Леттс і Девіда Хеймана.

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