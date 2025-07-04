Провал Netflix? "Стара гвардія-2" із Шарліз Терон не виправдала очікувань: перші відгуки

Американський супергеройський фільм "Стара гвардія" (The Old Guard 2) вийшов на Netflix 2 липня. Проте наразі продовження хіта 2020 року про безсмертних воїнів виглядає як тотальний провал. Глядачі та критики розчаровані.

Про що друга частина та що пишуть про фільм в мережі, розповідає РБК-Україна .

Про що фільм "Стара гвардія 2"

Група вічних супергероїв на чолі з Енді (Шарліз Терон) стикається з одним зі своїх. Але Дискорд (Ума Турман) не просто безсмертна - вона перша у своєму роді та має недобрі мотиви.

Вона не вважає, що безсмертя слід використовувати для допомоги людству, і хоче покласти край їхньому втручанню. Разом з тим до життя повертається безсмертна Куін (Ван Вероніка Нго), яка прагне покарати, і смертних, і вічних.

Кінцівка натякає на продовження. Фани гадають, чи буде третій фільм.



Стара гвардія 2: акторський склад

Головні ролі у фільмі виконали Шарліз Терон, Кікі Лейн, Марван Кензарі, Лука Марінеллі, Маттіас Шонертс, Ван Вероніка Нго, Чіветел Еджіофор, Ума Турман та Генрі Голдінг.

Режисерка фільму - Вікторія Махоні, автор сценарію - Грега Рака.

Кадри з фільму "Стара гвардія 2" (скриншоти)

Як відреагували в мережі

Після прем’єри 2 липня 2025 року "Стара гвардія 2" отримала переважно змішані та негативні відгуки як від глядачів, так і критиків.

На IMDb фільм оцінили на 5.2 із 10 балів. На агрегаторі Rotten Tomatoes критики дали стрічці - 43% (гнилий томат), а аудиторія - 58%. Це поки що перші відгуки після кількох днів прем’єри.

Що пишуть глядачі та критики: