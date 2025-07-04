Провал Netflix? "Стара гвардія-2" із Шарліз Терон не виправдала очікувань: перші відгуки
Американський супергеройський фільм "Стара гвардія" (The Old Guard 2) вийшов на Netflix 2 липня. Проте наразі продовження хіта 2020 року про безсмертних воїнів виглядає як тотальний провал. Глядачі та критики розчаровані.
Про що друга частина та що пишуть про фільм в мережі, розповідає РБК-Україна.
Про що фільм "Стара гвардія 2"
Група вічних супергероїв на чолі з Енді (Шарліз Терон) стикається з одним зі своїх. Але Дискорд (Ума Турман) не просто безсмертна - вона перша у своєму роді та має недобрі мотиви.
Вона не вважає, що безсмертя слід використовувати для допомоги людству, і хоче покласти край їхньому втручанню. Разом з тим до життя повертається безсмертна Куін (Ван Вероніка Нго), яка прагне покарати, і смертних, і вічних.
Кінцівка натякає на продовження. Фани гадають, чи буде третій фільм.
Стара гвардія 2: акторський склад
Головні ролі у фільмі виконали Шарліз Терон, Кікі Лейн, Марван Кензарі, Лука Марінеллі, Маттіас Шонертс, Ван Вероніка Нго, Чіветел Еджіофор, Ума Турман та Генрі Голдінг.
Режисерка фільму - Вікторія Махоні, автор сценарію - Грега Рака.
Як відреагували в мережі
Після прем’єри 2 липня 2025 року "Стара гвардія 2" отримала переважно змішані та негативні відгуки як від глядачів, так і критиків.
На IMDb фільм оцінили на 5.2 із 10 балів. На агрегаторі Rotten Tomatoes критики дали стрічці - 43% (гнилий томат), а аудиторія - 58%. Це поки що перші відгуки після кількох днів прем’єри.
Що пишуть глядачі та критики:
- "Цей фільм - повільна хода, яка має мало сенсу і має лише одну мету - заповнити простір і підготувати третій фільм... Всім, хто брав участь у цьому проєкті, має бути соромно…"
- "Перший мені сподобався. Цей - велике розчарування. Сюжет не був переконливим, дивно слабкі персонажі. Круті декорації, машини та чудова хореографія боїв не врятували. Відстійна кінцівка".
- "Завжди погано, коли фільм не коштує мені нічого, але я все одно роздратований, що змарнував чудовий вечір за його переглядом".
- "Чекали 5 років, і такий кінець - найкраще, що вони могли зробити? До цього моменту я насолоджувався фільмом".
- "Дійсно, чудовий фільм, більшість людей просто ненавидять, що він провалився, але вони не повинні чекати занадто довго, щоб дати нам 3-тю частину".
- "Рецензії надто суворі, що ж це таке? Не може бути, щоб незліченні ремейки Діснея отримували 90%, а цей - 50%? Фільм був веселим. Йому безумовно не вистачало стилю та атмосфери, які були в першому фільмі".
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При написанні матеріалів були використані такі джерела: Imdb, Rotten Tomatoes, Wikipedia.