Страшно аж до дрижаків: 5 нових фільмів жаху, з якими можна забути про сон

Ці нові фільми жахів не просто лякають, а залишають посмак, після якого хочеться озиратися навіть вдень. У кожному з них інший тип страху: від паранормального до психологічного.

РБК-Україна зібрало для вас 5 фільмів жахів 2025 року, після яких можна забути про сон.

"Пункт призначення: Родове прокляття"

Знайома історія повертається, але тепер з глибшою містикою. У центрі сюжету дівчина, яка пережила випадкову трагедію, але розуміє, що за її родом тягнеться низка смертей. Фільм лякає фатальністю й напругою: глядач постійно чекає на наступний удар долі, але ніколи не знає, звідки він прийде.

"Клоун Френдо"

Зловісний клоун переслідує підлітків, і в міру того, як зникають герої, напруга зростає до неможливого рівня. Тут грають не лише фобії. Навіть якщо ви не боїтеся клоунів, то психологічний тиск й реалістичне зло можуть ошелешити.

"До світанку"

Ніч триває надто довго, а темрява ніби оживає. Цей фільм тримає глядача в напрузі до останнього кадру, адже важко вгадати, що буде далі. Справжнє зло чи злий жарт розуму - спробуйте вгадати до фіналу.

"Одержимість контролем"

Моторошна історія жінки, яка намагається взяти під контроль своє життя, але раптом розуміє, що щось інше намагається її контролювати. Це повільний та атмосферний фільм з гнітючою енергетикою. Страх тут лізе не крізь скрімери, а крізь в'язке відчуття безсилля.

"Мавпа"

Жах на межі сюрреалізму. Старовинна іграшка-мавпа починає пророкувати смерті, і щораз точніше. Зв’язок з дитинством, страх перед безглуздим злом, тривожна музика - усе це створює атмосферу, після якої здається, що навіть звичайні речі в домі можуть бути проклятими.