ua en ru
Пт, 20 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Страшно до дрожи: 5 новых фильмов ужаса, с которыми можно забыть обо сне

Пятница 20 июня 2025 19:46
UA EN RU
Страшно до дрожи: 5 новых фильмов ужаса, с которыми можно забыть обо сне Новые фильмы ужасов (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Эти новые фильмы ужасов не просто пугают, а оставляют послевкусие, после которого хочется оглядываться даже днем. В каждом из них другой тип страха: от паранормального до психологического.

РБК-Украина собрало для вас 5 фильмов ужасов 2025 года, после которых можно забыть о сне.

"Пункт назначения: Родовое проклятие"

Знакомая история возвращается, но теперь с более глубокой мистикой. В центре сюжета девушка, которая пережила случайную трагедию, но понимает, что за ее родом тянется череда смертей. Фильм пугает роком и напряжением: зритель постоянно ждет следующего удара судьбы, но никогда не знает, откуда он придет.

"Клоун Фрэндо"

Зловещий клоун преследует подростков, и по мере того, как исчезают герои, напряжение растет до невозможного уровня. Здесь играют не только фобии. Даже если вы не боитесь клоунов, то психологическое давление и реалистичное зло могут ошарашить.

"До рассвета"

Ночь длится слишком долго, а темнота будто оживает. Этот фильм держит зрителя в напряжении до последнего кадра, ведь трудно угадать, что будет дальше. Настоящее зло или злая шутка разума - попробуйте угадать до финала.

"Одержимость контролем"

Жуткая история женщины, которая пытается взять под контроль свою жизнь, но вдруг понимает, что что-то другое пытается ее контролировать. Это медленный и атмосферный фильм с гнетущей энергетикой. Страх здесь лезет не сквозь скримеры, а сквозь вязкое ощущение бессилия.

"Обезьяна"

Ужас на грани сюрреализма. Старинная игрушка-обезьяна начинает предсказывать смерти, и каждый раз точнее. Связь с детством, страх перед бессмысленным злом, тревожная музыка - все это создает атмосферу, после которой кажется, что даже обычные вещи в доме могут быть проклятыми.

Вас может заинтересовать

Читайте LITE в Google News
фильмы Фильмы
Жизнь
Дожди почти по всей стране и до +8: прогноз погоды на завтра
Дожди почти по всей стране и до +8: прогноз погоды на завтра