"Створили щось вічне": Jerry Heil і YARMAK показали відео на гімн кохання під час війни

Jerry Heil разом з репером і воїном ЗСУ Олександром Ярмаком (YARMAK) показали щемливе відео на хіт "З якого ти поверху неба?" - пісню, яка вже зібрала понад 23 млн прослуховувань і тримається в топах стрімінгів. Головні ролі у відео виконала реальна подружня пара - актор Костянтин Темляк, який нині служить у війську, та акторка Анастасія Нестеренко.

Більше про нову відеороботу на гімн кохання під час війни читайте в матеріалі РБК-Україна.

Терапевтичні зйомки під час відпустки з фронту

Унікальність кліпу, зрежисованого Валерією Фадєєвою, в тому, що він став дзеркалом реального життя його головних героїв.

Кадр з кліпу "З якого ти поверху неба?"

Актор Костянтин Темляк долучився до лав ЗСУ, тож зйомки відбувалися під час його короткої відпустки. Для нього та його дружини, акторки Анастасії Нестеренко, це була перша спільна робота в статусі подружжя.

"Зйомки у цій відеороботі стали для нас терапевтичним досвідом. Особливо сцена в машині. Я навчилася швидко збиратись до купи, коли доводиться прощатися. А тут у мене був час виплакати все, що накопичилося з тих коротких зустрічей", - ділиться Анастасія.

Вона також розповіла, що музика Jerry Heil та YARMAK постійно звучить у машині, коли її чоловік їде на бойові завдання.

Кадр з кліпу "З якого ти поверху неба?"

Особиста історія для кожного з артистів

Для авторів пісні ця робота також є глибоко особистою. Jerry Heil зізнається, що ідея дуету народилася ще два роки тому, і вона вражена тим, наскільки пісня відгукнулася військовим та їхнім коханим.

"Коли ті з них, кого я знаю особисто, діляться, які емоції переживають, коли під цю пісню проводять зі своїми коханими лічені щасливі дні у відпустках... Це вражає до глибини душі. А яке це щастя бачити, як люди під цю пісню одружуються! Мені здається, нам з Олександром вдалося створити щось вічне", - коментує співачка.

Jerry Heil (фото: пресслужба співачки)

YARMAK, який поєднує творчість зі службою в ЗСУ, наголошує, що ця історія - про його власну родину та сотні тисяч інших українських сімей.

"Моя родина як ніхто знає, що таке кохання на вихідних. Короткий момент щастя і біль розлуки, з розумінням того, що ця зустріч може бути останньою. Це приклад щирого чистого кохання, що живе попри важкі випробування", - зізнається Ярмак.

Новий альбом та великий тур Україною

Трек "З якого ти поверху неба?" увійшов до другого повноформатного альбому Jerry Heil "АРХЕТИПИ", що вийшов у травні.

А вже цієї осені співачка вирушає у свій єдиний у році тур містами України, де шанувальники зможуть почути як улюблені хіти, так і нові пісні з платівки.

Фінальним акордом туру стане великий концерт у Києві, деталі якого буде оголошено згодом. Сама Jerry Heil інтригує: готується щось "грандіозне".