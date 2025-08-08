ua en ru
"Создали что-то вечное": Jerry Heil и YARMAK показали видео на гимн любви во время войны

Пятница 08 августа 2025 14:01
"Создали что-то вечное": Jerry Heil и YARMAK показали видео на гимн любви во время войны Кадр из клипа "З якого ти поверху неба?"
Автор: Катерина Собкова

Jerry Heil вместе с рэпером и воином ВСУ Александром Ярмаком (YARMAK) показали щемящее видео на хит "З якого ти поверху неба?" - песню, которая уже собрала более 23 млн прослушиваний и держится в топах стримингов. Главные роли в видео исполнила реальная супружеская пара - актер Константин Темляк, который сейчас служит в армии, и актриса Анастасия Нестеренко.

Больше о новой видеоработе на гимн любви во время войны читайте в материале РБК-Украина.

Терапевтические съемки во время отпуска с фронта

Уникальность клипа, срежиссированного Валерией Фадеевой, в том, что он стал зеркалом реальной жизни его главных героев.

&quot;Создали что-то вечное&quot;: Jerry Heil и YARMAK показали видео на гимн любви во время войныКадр из клипа "З якого ти поверху неба?"

Актер Константин Темляк присоединился к рядам ВСУ, поэтому съемки проходили во время его короткого отпуска. Для него и его жены, актрисы Анастасии Нестеренко, это была первая совместная работа в статусе супругов.

"Съемки в этой видеоработе стали для нас терапевтическим опытом. Особенно сцена в машине. Я научилась быстро собираться в кучу, когда приходится прощаться. А здесь у меня было время выплакать все, что накопилось с тех коротких встреч", - делится Анастасия.

Она также рассказала, что музыка Jerry Heil и YARMAK постоянно звучит в машине, когда ее муж едет на боевые задания.

&quot;Создали что-то вечное&quot;: Jerry Heil и YARMAK показали видео на гимн любви во время войныКадр из клипа "З якого ти поверху неба?"

Личная история для каждого из артистов

Для авторов песни эта работа также является глубоко личной. Jerry Heil признается, что идея дуэта родилась еще два года назад, и она поражена тем, насколько песня откликнулась военным и их любимым.

"Когда те из них, кого я знаю лично, делятся, какие эмоции переживают, когда под эту песню проводят со своими любимыми считанные счастливые дни в отпусках... Это поражает до глубины души. А какое это счастье видеть, как люди под эту песню женятся! Мне кажется, нам с Александром удалось создать что-то вечное", - комментирует певица.

&quot;Создали что-то вечное&quot;: Jerry Heil и YARMAK показали видео на гимн любви во время войныJerry Heil (фото: пресс-служба певицы)

YARMAK, который совмещает творчество со службой в ВСУ, отмечает, что эта история - о его собственной семье и сотнях тысяч других украинских семей.

"Моя семья как никто знает, что такое любовь на выходных. Короткий момент счастья и боль разлуки, с пониманием того, что эта встреча может быть последней. Это пример искренней чистой любви, которая живет несмотря на тяжелые испытания", - признается Ярмак.

Новый альбом и большой тур по Украине

Трек "З якого ти поверху неба?" вошел во второй полноформатный альбом Jerry Heil "АРХЕТИПИ", вышедший в мае.

А уже этой осенью певица отправляется в свой единственный в году тур по городам Украины, где поклонники смогут услышать как любимые хиты, так и новые песни с пластинки.

Финальным аккордом тура станет большой концерт в Киеве, детали которого будут объявлены позже. Сама Jerry Heil интригует: готовится что-то "грандиозное".

При написании материала использовалась информация от пресс-службы Jerry Heil.

