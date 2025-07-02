ua en ru
Ср, 02 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Суд над P. Diddy: що вирішили присяжні і яке покарання загрожує реперу

Середа 02 липня 2025 13:23
UA EN RU
Суд над P. Diddy: що вирішили присяжні і яке покарання загрожує реперу P. Diddy (фото: facebook.com/Diddy)
Автор: Іванна Пашкевич

У США набирає обертів гучний суд над відомим репером і продюсером Шоном Комбсом (P. Diddy). Його звинувачують у серйозних злочинах: сексуальній експлуатації, торгівлі людьми, примусовій проституції та участі в організованому злочинному угрупованні. І хоча процес ще не завершено, вже є перші результати.

Детальніше дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.

Присяжні винесли часткове рішення

На слуханні 1 липня присяжні повідомили судді Аруну Субраманіану, що дійшли спільної думки щодо частини обвинувачень.

Зокрема, вони визначилися по пунктах, які стосуються торгівлі людьми із застосуванням сили, обману або примусу, а також - транспортування жінок з метою сексуальної експлуатації.

Ці епізоди ґрунтуються на свідченнях колишньої дівчини P. Diddy - співачки Кессі Вентури, а також ще однієї жінки, яка виступає у справі під псевдонімом "Джейн".

Суд над P. Diddy: що вирішили присяжні і яке покарання загрожує реперуP. Diddy (фото: facebook.com/Diddy)

Однак по найгучнішому пункту - участі в злочинному угрупованні - присяжні досі не змогли дійти згоди.

У записці до суду вони написали, що серед них є "люди з непохитними думками з обох боків".

Реакція P. Diddy

За словами очевидців, Комбс виглядав вкрай напруженим, коли дізнався про частковий вердикт.

Його адвокати оперативно провели консультації і вирішили не погоджуватись на такий варіант розвитку подій.

У підсумку суддя Субраманіан надіслав присяжних назад для подальшого обговорення.

Суд над P. Diddy: що вирішили присяжні і яке покарання загрожує реперуP. Diddy (фото: facebook.com/Diddy)

Згодом присяжні повідомили, що поки завершують роботу - їх відпустили до ранку наступного дня. Суддя закликав зберігати "відкритість мислення".

Що буде далі

Якщо P. Diddy визнають винним за статтею про участь у злочинному угрупованні (racketeering), йому може загрожувати довічне ув’язнення. Продовження засідань призначено на середу.

Що таке частковий вердикт

Це ситуація, коли присяжні змогли дійти згоди лише щодо частини звинувачень.

У випадку з Комбсом вони вже ухвалили рішення по торгівлі людьми та сексуальній експлуатації, але не визначилися щодо участі в організованому злочинному угрупованні.

Яким саме є їхній вердикт - винний чи ні - поки не розголошується.

Передісторія

Судовий процес над Шоном Комбсом стартував у травні 2025 року. Його заарештували у Нью-Йорку за підозрою у причетності до сексуального трафіку, злочинних змов і низки насильницьких дій.

Суд над P. Diddy: що вирішили присяжні і яке покарання загрожує реперуP. Diddy (фото: facebook.com/Diddy)

За даними слідства, протягом 16 років він нібито організовував так звані freak-off-вечірки - елітні заходи для сексуальної експлуатації жінок.

На момент суду артист перебуває під вартою в Брукліні, в Metropolitan Detention Centre.

Якщо вину P. Diddy буде доведено, йому загрожує не лише пожиттєвий термін, а й мінімум 15 років ув’язнення.

Вас може зацікавити

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Tengri Life, D.aily Mail.

Читайте РБК-Україна в Google News
Голлівуд Суд Зірки
Новини
Росіяни двічі проривалися до Дачного. Генштаб розповів, що з ними сталося
Росіяни двічі проривалися до Дачного. Генштаб розповів, що з ними сталося
Аналітика
Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду