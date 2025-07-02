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Суд над P. Diddy: что решили присяжные и какое наказание грозит рэперу

Среда 02 июля 2025 13:23
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Суд над P. Diddy: что решили присяжные и какое наказание грозит рэперу P. Diddy (фото: facebook.com/Diddy)
Автор: Иванна Пашкевич

В США набирает обороты громкий суд над известным рэпером и продюсером Шоном Комбсом (P. Diddy). Его обвиняют в серьезных преступлениях: сексуальной эксплуатации, торговле людьми, принудительной проституции и участии в организованной преступной группировке. И хотя процесс еще не завершен, уже есть первые результаты.

Подробнее узнайте в материале на РБК-Украина.

Присяжные вынесли частичное решение

На слушании 1 июля присяжные сообщили судье Аруну Субраманиану, что пришли к общему мнению по части обвинений.

В частности, они определились по пунктам, которые касаются торговли людьми с применением силы, обмана или принуждения, а также - транспортировки женщин с целью сексуальной эксплуатации.

Эти эпизоды основываются на показаниях бывшей девушки P. Diddy - певицы Кэсси Вентуры, а также еще одной женщины, которая выступает в деле под псевдонимом "Джейн".

Суд над P. Diddy: что решили присяжные и какое наказание грозит рэперуP. Diddy (фото: facebook.com/Diddy)

Однако по самому громкому пункту - участию в преступной группировке - присяжные до сих пор не смогли прийти к согласию.

В записке к суду они написали, что среди них есть "люди с непоколебимыми мнениями с обеих сторон".

Реакция P. Diddy

По словам очевидцев, Комбс выглядел крайне напряженным, когда узнал о частичном вердикте.

Его адвокаты оперативно провели консультации и решили не соглашаться на такой вариант развития событий.

В итоге судья Субраманиан отправил присяжных обратно для дальнейшего обсуждения.

Суд над P. Diddy: что решили присяжные и какое наказание грозит рэперуP. Diddy (фото: facebook.com/Diddy)

Впоследствии присяжные сообщили, что пока завершают работу - их отпустили до утра следующего дня. Судья призвал сохранять "открытость мышления".

Что будет дальше

Если P. Diddy признают виновным по статье об участии в преступной группировке (racketeering), ему может грозить пожизненное заключение. Продолжение заседаний назначено на среду.

Что такое частичный вердикт

Это ситуация, когда присяжные смогли прийти к согласию только по части обвинений.

В случае с Комбсом они уже приняли решение по торговле людьми и сексуальной эксплуатации, но не определились относительно участия в организованной преступной группировке.

Каков именно их вердикт - виновен или нет - пока не разглашается.

Предыстория

Судебный процесс над Шоном Комбсом стартовал в мае 2025 года. Его арестовали в Нью-Йорке по подозрению в причастности к сексуальному трафику, преступным сговорам и ряду насильственных действий.

Суд над P. Diddy: что решили присяжные и какое наказание грозит рэперуP. Diddy (фото: facebook.com/Diddy)

По данным следствия, в течение 16 лет он якобы организовывал так называемые freak-off-вечеринки - элитные мероприятия для сексуальной эксплуатации женщин.

На момент суда артист находится под стражей в Бруклине, в Metropolitan Detention Centre.

Если вина P. Diddy будет доказана, ему грозит не только пожизненный срок, но и минимум 15 лет заключения.

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При написании материала использовались следующие источники: Tengri Life, D.aily Mail.

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